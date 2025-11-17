Nevjerojatan prizor: Pogledajte kako se radnik Čistoće iz Dubrovnika vratio u Nepal

Po povratku u domovinu, muškarac je odlučio priuštiti sebi i svojoj obitelji nezaboravan doživljaj. Angažirao je helikopter koji ih je spustio izravno na travnatu površinu, stvarajući prizor koji je iznenadio sve prisutne.

Spektakl slijetanja nije prošao nezapaženo, prizor je u tren oka privukao brojne znatiželjnike. Mještani su se ubrzo okupili, s veseljem pozdravljajući neuobičajeni dolazak te mobitelima bilježeći svaki trenutak, kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik.

Prema dostupnim informacijama, zaposlenik Čistoće Dubrovnik za ovu je kratku, ali upečatljivu pustolovinu izdvojio približno 800 eura. Riječ je o iznosu koji gotovo doseže njegovu mjesečnu plaću, dok je sam let potrajao tek oko pet minuta.