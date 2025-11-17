Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
HELIKOPTER U SELU

Nevjerojatan prizor: Pogledajte kako se radnik Čistoće iz Dubrovnika vratio u Nepal

Foto: Youtube/Screenshot
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
17.11.2025.
u 19:12

Riječ je o iznosu koji gotovo doseže njegovu mjesečnu plaću, dok je sam let potrajao tek oko pet minuta.

Po povratku u domovinu, muškarac je odlučio priuštiti sebi i svojoj obitelji nezaboravan doživljaj. Angažirao je helikopter koji ih je spustio izravno na travnatu površinu, stvarajući prizor koji je iznenadio sve prisutne.

Spektakl slijetanja nije prošao nezapaženo, prizor je u tren oka privukao brojne znatiželjnike. Mještani su se ubrzo okupili, s veseljem pozdravljajući neuobičajeni dolazak te mobitelima bilježeći svaki trenutak, kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik.

Prema dostupnim informacijama, zaposlenik Čistoće Dubrovnik za ovu je kratku, ali upečatljivu pustolovinu izdvojio približno 800 eura. Riječ je o iznosu koji gotovo doseže njegovu mjesečnu plaću, dok je sam let potrajao tek oko pet minuta.

Ključne riječi
Dubrovnik Čistoća mještani helikopter

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
19:39 17.11.2025.

Radio u Gradu, zaradio....i vratio se doma. To poštujem.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja