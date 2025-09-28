Naši Portali
U SLOT IGRI

Nevjerojatan dobitak u Međimurju: SuperJackpot donio više od milijun eura sretnom igraču

VL
Autor
Promo
28.09.2025.
u 09:03

SuperJackpot se nastavlja dalje povećavati i već sada iznosi preko 400.000 €, a trenutno ga je moguće osvojiti u igrama Play’n GO providera, poznatima po atraktivnim pričama, upečatljivim likovima i dinamičnoj atmosferi.

SuperCasino je dobio svog šestog milijunaša – sretni igrač iz Međimurja pogodio je SuperJackpot i osvojio nevjerojatnih 1.125.131,05 € u slot igri Shining Crown poznatog providera Amusnet.

Sretni dobitnik nije krio oduševljenje te je izjavio: “Presretan sam! Hvala vam od srca, ovo će mi promijeniti život, iskreno. Ostalima poručujem neka samo igraju jer se to svakome može dogoditi. I ja sam igrao sasvim normalno, a kad je pao Jackpot, malo je falilo da mi srce stane! Naravno da ću i dalje igrati kada se emocije smire jer SuperCasino je najbolji!”

Ovaj milijunski dobitak posebno je zanimljiv jer nakon niza SuperJackpota koji su osvojeni u Primorsko-goranskoj županiji, u Zagrebu i Zadarskoj županiji, sada je stigao red i na Međimurje, što je izazvalo veliko slavlje i kod igrača i kod cijele SuperCasino zajednice.

SuperJackpot se nastavlja dalje povećavati i već sada iznosi preko 400.000 €, a trenutno ga je moguće osvojiti u igrama Play’n GO providera, poznatima po atraktivnim pričama, upečatljivim likovima i dinamičnoj atmosferi. Igre na sreću donose uzbuđenje i zabavu, a u SuperCasinu zabava je uvijek na 1. mjestu! Čestitamo šestom SuperCasino milijunašu i veselimo se novim velikim dobitcima i pričama o dobitnicima.

