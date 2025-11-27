Pozamašan dobitak na lutriji! Netko je osvojio više od 175 tisuća eura, evo gdje ide novac

U 284. kolu igre Joker izvučen je dobitni broj 590321, koji je sretnom igraču iz Kutine donio dobitak Joker 6 u iznosu od 175.179,89 eura. Listić je odigran s sedam kombinacija igre Loto 6, uz označeno 'da' za igru Joker, a za ukupno uplaćenih 2,35 eura ostvarena je impresivna isplata.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u ulici Kneza Ljudevita Posavskog u Kutini. Sljedeće izvlačenje igre Joker održat će se u petak, 28. studenoga 2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura.