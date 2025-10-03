Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Hamasu istječe ultimatum

'Netanyahu želi isprazniti Gazu zbog velikog Izraela, a Trump zbog izgradnje rivijere'

Autor
Hassan Haidar Diab
03.10.2025.
u 08:23

Talijanski sindikati optužuju vladu da ne pritišće Izrael kako bi se zaustavio rat i omogućio nesmetan ulazak humanitarne pomoći u Gazu. I za danas su najavili opći štrajk

Unatoč tome što je američki predsjednik Donald Trump dao Hamasu četverodnevni ultimatum da pozitivno odgovori na njegov plan ili će se suočiti s teškim posljedicama, Hamas još nije dao jasnu izjavu o tome hoće li ga prihvatiti ili ne te kaže da se trenutačno konzultira s palestinskim frakcijama i posrednicima o okončanju rata u Pojasu Gaze. Tvrde da se verzija plana koju su primili razlikuje od one koja je predstavljena arapskim čelnicima, što izaziva sumnje u prave Trumpove namjere.

Većina čelnika Hamasa smatra da je to Trumpova prijevara, jer ako je mogao prevariti arapske i muslimanske čelnike, može prevariti i palestinski narod. Hamasovi čelnici kažu da nema razlike između Trumpa i Netanyahua. I jedan i drugi žele palestinski narod protjerati s palestinskog ognjišta, "Netanyahu zbog ideje o stvaranju velikog Izraela, a Trump zbog toga što od Pojasa Gaze napraviti bliskoistočnu rivijeru". Zbog toga a priori odbijaju predati oružje. Isto tako, Hamas od početka traži jasna jamstva da će Izrael uistinu poštovati prekid vatre, a ključni uvjet ostaje vezan uz oslobađanje palestinskih zatvorenika, što bi trebalo biti usklađeno s izraelskim povlačenjem iz Gaze.

Ključne riječi
sukob na Bliskom istoku Donald Trump pojas gaze SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još