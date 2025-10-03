'Netanyahu želi isprazniti Gazu zbog velikog Izraela, a Trump zbog izgradnje rivijere'

Unatoč tome što je američki predsjednik Donald Trump dao Hamasu četverodnevni ultimatum da pozitivno odgovori na njegov plan ili će se suočiti s teškim posljedicama, Hamas još nije dao jasnu izjavu o tome hoće li ga prihvatiti ili ne te kaže da se trenutačno konzultira s palestinskim frakcijama i posrednicima o okončanju rata u Pojasu Gaze. Tvrde da se verzija plana koju su primili razlikuje od one koja je predstavljena arapskim čelnicima, što izaziva sumnje u prave Trumpove namjere.



Većina čelnika Hamasa smatra da je to Trumpova prijevara, jer ako je mogao prevariti arapske i muslimanske čelnike, može prevariti i palestinski narod. Hamasovi čelnici kažu da nema razlike između Trumpa i Netanyahua. I jedan i drugi žele palestinski narod protjerati s palestinskog ognjišta, "Netanyahu zbog ideje o stvaranju velikog Izraela, a Trump zbog toga što od Pojasa Gaze napraviti bliskoistočnu rivijeru". Zbog toga a priori odbijaju predati oružje. Isto tako, Hamas od početka traži jasna jamstva da će Izrael uistinu poštovati prekid vatre, a ključni uvjet ostaje vezan uz oslobađanje palestinskih zatvorenika, što bi trebalo biti usklađeno s izraelskim povlačenjem iz Gaze.