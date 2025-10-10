Naši Portali
NASMIJANA LICA, PLJESAK I KONFETE

Netanyahu objavio AI fotografiju njega i Trumpa: Nadali su se da će ovaj prizor vidjeti i u stvarnosti...

Autori: Vecernji.hr , Hina
10.10.2025.
u 11:45

"Dajte Donaldu Trumpu Nobelu nagradu za mir, zaslužuje je", stoji u opisu uz fotografiju

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je na platfromi X fotografiju generiranu umjetnoj inteligencijom na kojoj američki predsjednik Donald Trump osvaja Nobelovu nagradu za mir. Netanyahu na fotografiji stoji pored njega, posvuda padaju konfete, a dvojica čelnika okružena su ljudima koji plješču. "Mir kroz snagu", piše na fotografiji iznad nasmijanog Trumpa. 

"Dajte Donaldu Trumpu Nobelu nagradu za mir, zaslužuje je", stoji u opisu uz fotografiju koja je objavljena jučer popodne. U međuvremenu, proglašena je dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Osvojila ju je María Corina Machado, oporbena čelnica iz Venezuele. 

U posljednje vrijeme, mnogi su zazivali da Trump osvoji to prestižno priznanje. Među njima i Forum obitelji, vodeća organizacija rodbine talaca u Izraelu. U ponedjeljak je pozvao na dodjelu Nobelove nagrade za mir američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zbog njegove "odlučnosti da donese mir" u regiju.

U pismu norveškom Nobelovom odboru, Forum obitelji talaca zatočenih u Gazi izjavio je da je Donald Trump "omogućio ono što su mnogi rekli da je nemoguće". "Snažno vas potičemo da dodijelite Nobelovu nagradu za mir predsjedniku Trumpu, jer se zavjetovao da se neće smiriti niti stati dok se posljednji talac ne vrati kući", napisao je Forum u izjavi.

Trump je javno izjavio da želi osvojiti Nobelovu nagradu za mir, iako su stručnjaci smatrali da su mu šanse male. Američki čelnik se hvali da je riješio šest ili sedam sukoba u isto toliko mjeseci - brojka za koju stručnjaci smatraju da je uvelike pretjerana, navodi agencija France Presse.
