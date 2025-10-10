Trump žestoko udario po članici NATO-a: 'Možda biste ih trebali izbaciti iz Saveza'

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je buru reakcija predloživši da NATO razmotri isključenje Španjolske iz saveza zbog njezina odbijanja da se obveže na povećanje vojnih izdataka na 5% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Oštra izjava uslijedila je tijekom sastanka s finskim predsjednikom Alexandrom Stubbom u Bijeloj kući, gdje su dvojica čelnika razgovarala o sigurnosnim pitanjima i potpisala sporazum o kupnji američkih ledenoloma temeljenih na finskoj tehnologiji. "Morat ćete početi razgovarati sa Španjolskom. Morate ih nazvati i saznati zašto zaostaju. Nemaju opravdanja da to ne učine, ali to je u redu. Možda biste ih, iskreno, trebali izbaciti iz NATO-a", rekao je Trump, upozoravajući na španjolski otpor prema novom cilju saveza dogovorenom na lipanjskom summitu u Haagu. Taj cilj obvezuje članice NATO-a da do 2035. godine dosegnu vojne izdatke od 5% BDP-a, uključujući 3,5% za jezgru obrane i 1,5% za šire sigurnosne potrebe poput kibernetičke obrane i infrastrukture.

Španjolski premijer Pedro Sanchez izazvao je kontroverzu u lipnju kada je odbio prihvatiti novi cilj, nazvavši ga „nespojivim s našom socijalnom državom i vizijom svijeta“. Sanchez je istaknuo da bi povećanje vojnih izdataka ugrozilo socijalne programe i zelenu tranziciju, te da Španjolska može ispuniti NATO-ove zahtjeve s oko 2,1% BDP-a. Trenutno Španjolska izdvaja samo 1,3% BDP-a za obranu, što je među najnižim udjelima u savezu. Trumpov prijedlog dolazi u osjetljivom trenutku za NATO, čiji je fokus pojačan nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., koja je pokrenula najsmrtonosniji kopneni rat u Europi od Drugog svjetskog rata. Španjolska, članica NATO-a suočava se s pritiskom ne samo iz Washingtona, već i od drugih članica poput Finske koja snažno podržava veće izdatke.

Iako Sjevernoatlantski ugovor nema eksplicitan mehanizam za isključenje članica, Trumpova izjava signalizira moguće daljnje tenzije unutar saveza. Stručnjaci upozoravaju da bi eskalacija ovog spora mogla produbiti podjele unutar NATO-a, posebice u trenutku kada se savez suočava s globalnim izazovima, uključujući rusku prijetnju i kineski utjecaj na Arktiku, piše Reuters.