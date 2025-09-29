Trump objavio sveobuhvatni plan za Gazu, Netanyahu je pristao: 'Podržavam vaš plan za kraj rata'

Nakon dugoočekivanog sastanka u Washingtonu, Donald Trump je na zajedničkoj konferenciji za medije objavio detalje plana od 21 točke osmišljenog za okončanje rata u Gazi. Najveće iznenađenje predstavlja najava formiranja "Odbora za mir", privremenog upravnog tijela koje će nadzirati Pojas Gaze. Prema Trumpovim riječima, on će osobno predsjedati tim odborom, a jedan od članova bit će i bivši britanski premijer Tony Blair. Ovaj odbor nadzirat će privremeni odbor palestinskih tehnokrata zaduženih za svakodnevno vođenje javnih službi, čime se efektivno uspostavlja međunarodni nadzor nad poslijeratnom Gazom. Trump je izjavio kako vjeruje da je dogovor "vrlo, vrlo blizu" te da je Netanyahu pristao na plan.

Ključne odredbe plana pozivaju na trenutačni prekid svih vojnih operacija čim obje strane prihvate sporazum. Jedan od najvažnijih uvjeta je oslobađanje svih preostalih talaca u roku od 72 sata. Plan također predviđa potpunu demilitarizaciju Gaze, pri čemu bi se arapske i muslimanske zemlje obvezale na razoružavanje Hamasa i svih drugih militantnih frakcija. Sve strane složile bi se oko vremenskog okvira za postupno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze. Plan izričito naglašava da nitko neće biti prisiljen napustiti Gazu, čime se odbacuju ranije ideje o preseljenju stanovništva.

Sastanak u ponedjeljak bio je kulminacija višemjesečnih napetosti i rastuće frustracije unutar Trumpove administracije zbog Netanyahuovog vođenja rata. Prema izvorima iz Bijele kuće, izraelski premijer bio je suočen s izborom: prihvatiti Trumpov plan ili riskirati javni raskol s američkim predsjednikom, koji je po prvi put pokazao spremnost da mu se suprotstavi oko Gaze. Paradoksalno, mirovna inicijativa dobila je zamah nakon neuspjelog izraelskog pokušaja atentata na vođe Hamasa u Kataru. Taj je napad, prema riječima Trumpovog savjetnika, ujedinio zaljevske arapske države, stvorivši jedinstveni front koji je američkoj diplomaciji dao priliku za djelovanje.

Nakon Trumpovog izlaganja, Netanyahu je potvrdio svoju punu podršku planu, prenosi Sky News. "Ti si najveći prijatelj kojeg je Izrael ikada imao u Bijeloj kući". ""Podržavam vaš plan za okončanje rata u Gazi koji ispunjava naše ratne ciljeve. On će vratiti u Izrael sve naše taoce, razmontirati Hamasove vojne sposobnosti i njegovu političku vladavinu te osigurati da Gaza više nikad ne bude prijetnja Izraelu", rekao je Netanyahu stojeći kraj Trumpa na zajedničkoj konferenciji za novinare u Washingtonu. Uz ovu javnu podršku, tijekom sastanka dogodio se i drugi značajan diplomatski pomak: Netanyahu je uputio formalnu ispriku katarskom premijeru zbog napada u kojem je nenamjerno ubijen jedan katarski vojnik, što se smatra ključnim ustupkom za pridobivanje arapske potpore.

Američki dužnosnici, kako prenosi AP News, jasno su poručili da će, ako dogovor propadne, krivnja biti isključivo na Netanyahuu. "Bit će kriv za nastavak rata i patnju Palestinaca", izjavio je jedan Trumpov savjetnik. Unutar Trumpovog kruga, pa čak i među njegovom biračkom bazom, podrška ratu u Gazi pala je na niske razine, a mnogi smatraju da Netanyahu svojim potezima, motiviranima vlastitim političkim preživljavanjem, destabilizira cijelu regiju i potkopava Trumpov globalni kredibilitet.

Planom je predviđeno da Hamas i druge terorističke frakcije neće imati nikakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom. Nakon prijelaznog razdoblja pod nadzorom Trumpovog "Odbora za mir", vlast bi trebala biti predana reformiranoj Palestinskoj samoupravi, što je ideja kojoj se Netanyahu dosad oštro protivio. Financiranje masovne obnove Gaze također bi se odvijalo pod okriljem i nadzorom međunarodnog odbora. Dok Hamas još nije službeno odgovorio na prijedlog, palestinski veleposlanik pri UN-u izrazio je spremnost za suradnju s Trumpom i arapskim zemljama na okončanju sukoba.