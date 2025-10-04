Nestao Renato Ruspić iz Solina, policija moli za pomoć

Policija moli za pomoć u pronalasku Renata Ruspića, koji je nestao krajem rujna u Solinu. Renato je hrvatski državljanin, rođen je 1993. i prebivalište mu je u Solinu gdje je nestao 29. rujna 2025. Radi se o muškarcu visine 175 cm, smeđe kose i smeđih očiju, s prosječno velikim nosom i ušima. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o Renatu Ruspiću, policija moli da se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovete broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr. Svaka informacija koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku je dragocjena.