Nena Salopek goste vodi na 'zujanje' s pčelama i vožnje traktorom

Novitet i osvježenje na turističkoj karti Hrvatske dolazi iz malog moslavačkog mjesta Hercegovca, u kojem je mlada entuzijastica i zaljubljenica u prirodu, aktivnosti i turizam pokrenula agenciju Rural Escape Tours.

Nena Salopek svoju turističku agenciju opisuje kao specijaliziranu za ruralni turizam i aktivan odmor, a nudi od planinarenja, biciklističkih tura, traktorskih vožnji pa sve do vinskih i pivskih priča. Agencija je osnovana 2018., a koncem prošle godine već je dobila prestižnu nagradu Simply The Best 2021. u kategoriji putničke agencije, i to za suradnju s lokalnom zajednicom i kreativno oblikovanje tematskih sadržaja i programa. Agenciji je cilj promocija i kreiranje turističkih proizvoda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koja obuhvaća dijelove tri gorske mikroregije: Moslavine, Bilogore i Papuka te je idealna za aktivan odmor i ruralni turizam. Odluku da otvori agenciju za ruralni turizam Nena nije donijela preko noći, već nakon više od desetljeća provedenog u obalnom turizmu, u Zadru. No zaželjela se rodnog kraja, koji je, tvrdi, turistički dijamant.

Hotel za pčele s 5 zvjezdica

– U Zadru sam studirala i ujedno radila u turističkoj branši. Nastavila sam po završetku studija i to mi je donijelo golemo iskustvo i znanje bez kojeg ne bih mogla raditi što radim danas. Ipak, dvanaest godina i udarnih sezona pomalo me istrošilo i poželjela sam ljudima otkriti unutrašnjost. Hrvatska je prepuna ljepota, a ljudi su sve više željni mira, prirode i aktivnog odmora. Sve više se osjeti da vole pristup jedan na jedan. A ja sam htjela nešto svoje, sjesti za stol sa svojim gostom, otkriti mu naše navike, popiti lokalno piće i primiti ga kao što primam gosta u svoju kuću. Odvojiti za njega vrijeme, biti dobar domaćin da se pročuje za naše selo – kaže Nena o svojem povratku u Moslavinu.

Prvo se preselila u Zagreb, koji je napustila kada je korona počela uzimati maha, a to se, kaže, ispostavilo kao najbolji potez.

– Agencija je online, ja sam jedini zaposlenik i posao mogu odrađivati s bilo koje lokacije, ali veće je zadovoljstvo biti u središtu zbivanja, u svojoj Moslavini. Povezala sam sa svim lokalnim turističkim zajednicama, bilogorskim, podravskim, moslavačkim pa i onim udaljenijim. Ubrzo sam upoznala mnoge divne ljude iz Baranje, Gorskog kotara, Like i Karlovca koji rade fantastičan posao i s kojima odlično surađujem – objašnjava.

Njezina je najbliža suradnica, zadužena za posao vodiča, Vesna Milanović, s kojom, kaže, ima odličan odnos. Sav kreativni dio posla odrađuju zajedno, pune su ideja. Korona ih, naravno, koči, ponajviše jer ljudi ljeto iskoriste za more, dok se tijekom jeseni i proljeća uvijek povećavaju brojke oboljelih i ljudi ostaju kod kuće. To im je, kaže, najveći problem posljednje dvije godine. Smisliti ture za svoje klijente najljepši je dio posla. Svaki izlet, teren, spavanje, hranu, ljude... sve je prvo ona osobno isprobala kako bi bila sigurna da će njezini klijenti imati najbolje moguće iskustvo.

Foto: Privatna arhiva "Nagrade uvijek vesele", kaže ova mlada turistička djelatnica, ali i ističe da su ipak najveća nagrada zadovoljni gosti, koji se vraćaju i koji njezinu agenciju preporučuju prijateljima

Na popisu najuspješnijih i najtraženijih tura svakako su planinarenje za laike, "zujanje" s pčelama i traktorske oldtajmer vožnje. Uz to njeni gosti planinare po zapadnom Papuku, iznad termalnog Daruvara, voze biciklističke ture na Moslavačkoj gori, Bilogori i Papuku, a s pčelama se druže u jedinom hrvatskom hotelu za pčele, onom u Garešnici. Riječ je o prvom hrvatskom hotelu za pčele s 5 zvjezdica, u idiličnom prirodnom pčelinjaku OPG-a Balja. Svrha hotela je gostima približiti pčelarstvo, i to tako da gost ima svoju košnicu i svoj vlastiti med, a oni koji ne žele smjestiti svoje pčele u hotel, dobrodošli su posjetiti hotel. Sve to svega deset minuta hoda od samog centra Garešnice. Tu je i u ovom dijelu Hrvatske prva Api komora za inhalaciju zrakom iz pčelinje košnice. Nakon posjeta hotelu i kušanja slatkih proizvoda ili pak inhaliranja zrakom iz košnica, što pomaže kod alergija, bronhitisa i brojnih drugih oboljenja, Nena za svoje goste organizira traktorsku oldtajmer vožnju. Ona ih najčešće vodi u obilazak obližnjih jezera.

Na popisu omiljenih aktivnosti brojnih gostiju su i jednodnevni izlet "Garićgradska avantura" na Moslavačkoj gori, za koji se uvijek traži i mjesto više. Laganim planinarenjem moslavačkom šumom dolazi se do srednjovjekovnog Garić-grada, na kojem goste, u suradnji s lokalnom povijesnom udrugom Bršljanica, ugodno iznenade scenskim prikazom garićgradskih legendi. Uz prikaz legende o Ružici Garićgradskoj, ujedno imaju priliku nazočiti izvođenju alkemijskih pokusa kostimirane Barbare Celjske, koja je bila jedna od davnih vlasnica ove utvrde.

Jednodnevni izlet koji je veliki favorit među gostima je "Uz bilogorska mitološka bića do prvog planinarskog iskustva", koji posjetiteljima omogućuje doživljaj zelenih bilogorskih brežuljaka i seoske idile. "Večernja adventska šetnja garešničkim stazama" još je jedan od aduta posebno osmišljene turističke ponude, jer gosti u njoj uz svjetlost lampiona i kuhano vino obilaze garešnički kraj, a putem mogu čuti zanimljive priče o znamenitim garešničkim ličnostima poput svjetski poznatog pjevača Ive Robića i inženjera Apollo programa Mike Vucelića.

– Gosti su uglavnom Hrvati, ali organizirala sam izlete i za Mađare, Bugare, a sasvim slučajno moji prvi gosti bili su Indijci. Također, često se prijavljuju obitelji s djecom za koje pripremim prilagođenu turu, kako bi u njoj uživali svi članovi obitelji. Zujanje uz pčele i oldtajmer traktori najviše oduševe Zagrepčane. Ljudi su prošlog ljeta tražili hlad i osvježenje, a toga kod nas ima u izobilju. U koronakrizi ljudi se sve više okreću ruralnim sadržajima i bijegu iz gradova – objašnjava Nena.

Gladnih i žednih gostiju kod nje ne može biti, a ako se ne organizira obrok u lokalnom restoranu, ako treba catering stiže i na vrh brda, gdje se onda prirede roštiljada i odmor. Klijenti su uglavnom ljudi od 25 godina pa nadalje, a Nena se hvali i 70-godišnjim planinarom kojeg je ugostila.

Vodiči za Doris Pinčić

Ističe kako joj je teška prethodna godina ipak donijela mnogo lijepih stvari – suradnju u sklopu projekata Hrvatske turističke zajednice, nove goste, ture i nagrade. Rodile su se i neke nove ideje koje će nastojati realizirati 2022. godine. Krajem godine sudjelovali su u snimanju jednog promotivnog i jednog glazbenog videospota na Moslavačkoj gori, a Nena je iznimno ponosna i na prošlogodišnji televizijski angažman. Naime, u emisiji s Doris Pinčić, koja je zaštitno lice promotivne kampanje "Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!", po dolasku na snimanje priloga o Moslavini, upravo su Nenu i Vesnu zamolili da im budu vodiči. Kampanju je 2021. godine pokrenulo Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica s ciljem dodatnog približavanja raznolike ponude hrvatskih ruralnih destinacija. Drugo veliko i posebno iskustvo bilo je snimanje videospota za novu pjesmu pjevačice Nine Kraljić na lokalitetima na Moslavačkoj gori. Osim što su se dobro zabavili na snimanju videospota, koji će uskoro imati svoju promociju, dogovorili su još jedan novi projekt s Nininom ekipom.

– Voljela bih upravo u tom smjeru ubuduće razvijati agenciju, pružati uslugu vodiča za razna snimanja na lokacijama koje inače pokrivamo na Moslavačkoj gori. Moslavina postaje prepoznatljiva kroz čitav niz projekata. Glavna nam je misija da se čuje za naš kraj – kaže Nena. Iako je iznimno mlada, radnog staža u turizmu joj ne nedostaje, a njezina je inicijativa prepoznata. I zato ne planira stati. Cilj joj je zadržati postojeće ture, ali i pronaći nove, istražiti svaki kutak Moslavine, Bilogore i Podravine.

– Interes za moj kraj zaista postoji i svakim je danom sve veći, a naše lokacije su prekrasne i mnogima velika novost i iznenađenje. S vremenom bih voljela zaposliti još ljudi, ali to će biti moguće tek kada se stabilizira trenutačna situacija, opterećena pandemijom koronavirusa.

