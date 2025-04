Američki ministar otkrio: Trump planira odvojene carine na izuzetu elektroniku

Američki ministar trgovine Howard Lutnick rekao je u nedjelju da će se pametni telefoni, računala i druga elektronika izuzeta od visokih carina na uvoz iz Kine, suočiti s odvojenim novim carinama uz poluvodiče koje će administracija Donalda Trumpa objaviti u naredna dva mjeseca. Lutnickove izjave u emisiji "This Week" na televiziji ABC, u kojoj je najavio nove namete na ključne tehnološke proizvode, označavaju posljednji zaokret carinskih planova predsjednika Donalda Trumpa koji su uznemirili globalni trgovinski poredak otkad su najavljeni na, kako ga je sam opisao, "Dan oslobođenja" 2. travnja.

Trumpova administracija u petak je zajamčila izuzeća od oštrih recipročnih carina na pametne telefone i druge elektroničke proizvode, što je posebno važno za tehnološke tvrtke poput Applea i Dell Technologies koje se oslanjaju na uvoz iz Kine. Trumpove stalne carinske promjene pokrenule su trgovinski rat s Kinom i potaknule najveće oscilacije na Wall Streetu od pandemije covida 2020. godine. Referentni indeks 500 agencije Standard & Poor pao je za više od 10 posto otkad je Trump preuzeo ured 20. siječnja.

Lutnick je rekao da će Trump uvesti "posebnu vrstu carine" na pametne telefone, računala i drugu elektroniku za mjesec ili dva, uz sektorske carine koje ciljaju na poluvodiče i farmaceutske proizvode. Rekao je da će ti novi nameti biti odvojeni od Trumpovih takozvanih recipročnih carina, u sklopu kojih su se carine na kineski uvoz popele na 125 posto ovaj tjedan.

"On kaže da su izuzeti iz recipročnih carina, no uključeni su u carine za poluvodiče, koje dolaze za mjesec ili dva", rekao je Lutnick ABC-ju, predviđajući da će to uzrokovati premještanje proizvodnje ovih proizvoda u Sjedinjene Države.

"Ove stvari su od nacionalne sigurnosti, zato moramo osigurati da se proizvode u Americi", rekao je ministar trgovine. Lutnick je ovom izjavom rekao više nego što se saznalo u subotu, kad je Bijela kuća rekla medijima da će Trump pokrenuti novu istragu o poluvodičima, što bi moglo dovesti do novih carina. Peking je u petak uzvratio povećanjem carina na američki uvoz na 125 posto.

Kina je u nedjelju rekla da procjenjuje učinak izuzeća carina za tehnološke proizvode koji su uvedeni kasnije u petak. "Zvono na tigrovu vratu može odvezati samo osoba koja ga je svezala", priopćilo je kinesko ministarstvo trgovine.