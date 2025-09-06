Nekome kišobran, nekome suncobran: Vikend je u znaku promjenjivog vremena, evo što nas očekuje

Zagrepčane je jutros probudila kiša, a na moru se i dalje uživa u toplom i sunčanom vremenu pa će neki i ovaj vikend moći provesti na plaži. Prvi rujanski vikend tako donosi uglavnom promjenjivo vrijeme, barem u kopnenom dijelu Hrvatske, uz kišovita ili oblačna jutra, ali i sunčanije poslijepodne.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas na Jadranu očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. U unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, a u prvom dijelu dana u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj prevladavat će oblaci, ponegdje i s jutarnjom kišom. Poslijepodne će posvuda biti sunčanije, no atmosfera neće biti posve stabilna.

Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita povremeno i olujna. U Dalmaciji će popodne zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura na kopnu će se kretati između 22 i 27 °C, dok će na Jadranu dosezati od 27 do 30 °C.

Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar će uglavnom biti slab, a na Jadranu će mjestimice puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka, dok se poslijepodne očekuje sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se između 9 i 14 °C, a na obali između 18 i 22 °C. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 23 do 28 °C, a ponegdje na Jadranu i malo viša.