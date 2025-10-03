Nekoliko gradova već je najavilo božićnicu za umirovljenike: Pogledajte o kojim je iznosima riječ

Iako nas do Božića dijeli još nešto više od dva mjeseca, prijave za isplatu božićnica umirovljenicima u nekim su gradovima već počele. Naime, svake godine više od stotinu gradova i općina isplaćuje božićnice za umirovljenike, a za ovu su to zasad potvrdila četiri grada i jedna općina.

Božićnica u Poreču iznosit će 111,49 eura. Pravo na naknadu imaju osobe starije od 65 godina koje su umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i oni koji ne ostvaruju nikakav dohodak. Oni koji su božićnicu primili lani, ne moraju opet predavati zahtjev, osim ako su promijenili banku ili tekući račun, piše Mirovina.hr.

Grad Županja isplatit će božićnicu od 70 eura. Uvjet je da mirovina ne prelazi 600 eura, a pomoć će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, kao i starije osobe bez prihoda. Pročelnik Petar Buljević smatra da će se s ranijim početkom prijava ove godine olakšati svima, rekavši da nema potrebe čekati kraj studenoga.

Gradonačelnik Karlovca, Damir Mandić, najavio je isplatu božićnica umirovljenicima od po 50 eura. Uvjet je da mirovina ne prelazi 500 eura. "S Finom je dogovoreno, i od 1. prosinca bi krenule te isplate. Umirovljenici će o tome biti pravovremeno obaviješteni", najavio je.

Općinsko vijeće Svetog Jurja na Bregu prihvatilo je isplatu božićnica od 50 eura umirovljenicima i starijima od 60 godina. Mogu je dobiti oni čiji iznos svih mirovina ne prelazi 600 eura mjesečno. Dohodak i neoporezivi primitci (bez socijalnih potpora) osoba starijih od 60 godina mogu iznositi do 250 eura mjesečno. Božićnicu mogu dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine.