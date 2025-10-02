Ljudima koji su plaćali najveće doprinose za mirovine pravedno je ukinuti porez

Prvi je korak tu! Plenkovićeva je Vlada dala političko obećanje da će od 2027. godine ukinuti porez na mirovine, a godina pred nama trebala bi pokazati kako će točno izgledati to zakonsko rješenje! Sve dobre vijesti dosad je u pravilu prenosio predsjednik Vlade, no ovoga puta čast da objavi politički dogovor pripala je predsjedniku Hrvatske stranke umirovljenika Veselku Gabričeviću, manjinskome koalicijskom partneru HDZ-ove vlade. Nije naodmet spomenuti da je 2027. ujedno predizborna godina. Ministarstvo financija zasad je davalo odgovor da u 2026. godini ne planira mijenjati osobni odbitak koji je 600 eura, no konačna odluka od koje će se granice iduće godine plaćati porez na dohodak ovisi o proračunu i brzo će se znati. Umirovljenici također imaju pravo na odbitke za uzdržavane članove obitelji, a porez trenutačno plaća oko 474 tisuće primatelja mirovina!

Najavljeno ukidanje poreza na mirovine gotovo će biti nebitno za ljude čije su mirovine, na primjer, 605 eura, što je neznatno iznad neoporezive granice, ali znatan je dobitak za ljude čije su mirovine osjetno veće od tisuću eura! Prosječan je iznos plaćenog poreza na mirovine oko 30 eura. Prema podacima iz mirovinskog sustava, mirovine iznad 1070 eura ima samo 70 tisuća takozvanih radničkih umirovljenika koji su otišli u mirovinu po općim propisima. Uglavnom su to ljudi koji su imali dosta mirovinskog staža te su plaćali mirovinske doprinose na sva svoja primanja, bez skrivanja i izuzeća. Mirovine između 600 i 1070 eura ima oko 380 tisuća radničkih umirovljenika.

Jedna ranija analiza pripremljena za potrebe Instituta za javne financije pokazala je da je tek svaki peti domaći umirovljenik u cijelosti pokrio svoju mirovinu uplatama mirovinskih doprinosa, dok sve druge skupine umirovljenika koriste neke od elemenata solidarnosti ugrađene u sustav. S te strane, ukidanje poreza na nešto veće radničke mirovine, pokrivene uplatama doprinosa, nosi element pravednosti jer je mirovinski sustav znatno narušen brojnim izuzećima.

Hrvatska je ograničila maksimalni iznos radničke mirovine na oko 55 eura po godini staža (3,8 aktualnih vrijednosti mirovina po godini), pa nitko tko ide u mirovinu iz rada s 40 godina staža ne može imati mirovinu veću od 2200 eura bez obzira na izdašne uplate doprinosa. Granica za plaćanje mirovinskih doprinosa u Hrvatskoj postavljena je na šest prosječnih plaća, što je oko 11 tisuća eura mjesečno – gotovo dvostruko više nego, primjerice, u Austriji te osjetno više nego u Njemačkoj ili Sloveniji, gdje se doprinosi uplaćuju do približno 8000 eura bruto plaće.

Mirovine iznad 600 eura ima oko 460 tisuća radničkih umirovljenika te oko 90 tisuća branitelja, djelatnih vojnih osoba i pripadnika HVO-a. Hrvatski ratni vojni invalidi i sada su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, ovisno o stupnju invalidnosti. Ukidanje poreza ne donosi ništa većini koja ga dosad nije plaćala i vlast s te strane može očekivati najviše kritika. Političara umirovljenih po posebnim propisima je manje od 700 i njihova je mirovina oko 2250 eura.

Zakonsko rješenje treba dati konačne odgovore jer je čak i ministar Marin Piletić bio zatečen pitanjem novinara HRT-a hoće li se plaćati porez i na dvostupnu mirovinu, odnosno jednokratni iznos mirovinske štednje koji ljudi povlače pri odlasku u mirovinu. On je ostavio mogućnost da će se taj porez zadržati, no dodao je da se više znati iduće godine, kada krene promjena zakona. Mirovine iz drugog stupa morale bi imati isti porezni status kao i državne mirovine.