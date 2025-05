'Nekada je Velika Gorica bila tranzitni grad. Danas Velikogoričani rade u svom gradu'

U rijetkom presedanu hrvatske političke scene, kandidat za gradonačelnika Samobora i bivši saborski zastupnik Krešo Beljak (HSS) izazvao je pozornost javnosti neobičnim, ali snažnim istupom u kojem je, unatoč političkim razlikama, pohvalio rad aktualnog gradonačelnika Velike Gorice Krešimira Ačkara (HDZ). Gostujući u programu televizije N1, Beljak je otvoreno priznao da je Velika Gorica u protekle četiri godine ostvarila bolji razvoj od Samobora, posebice u povlačenju europskih sredstava i provedbi infrastrukturnih projekata.

"Gledam Veliku Goricu – iako je HDZ tamo na vlasti, dakle nije riječ o ideologiji – gledam objektivno što je u zadnje četiri godine učinjeno europskim novcem. Velika Gorica napredovala je deset puta više od Samobora. Moram čestitati gradonačelniku Ačkaru. Evo, sad mu možda radim reklamu, ali to je činjenica", kazao je Beljak, čime je potaknuo raspravu ne samo u svojoj lokalnoj sredini već i diljem političkog spektra. U političkom kontekstu u kojem su stranačke boje često prepreka za objektivnu procjenu rada, ovakva izjava dobiva posebnu težinu. Upravo zato u ovom intervjuu s gradonačelnikom Velike Gorice Krešimirom Ačkarom razgovaramo o tome kako doživljava ovo priznanje, ali i o konkretnim razlozima zbog kojih Velika Gorica, po ocjeni čak i političkih protivnika, danas prednjači kao primjer uspješnog, učinkovitog i europskog grada.

Gospodine Ačkar, kandidat za gradonačelnika Samobora Krešo Beljak nedavno je izjavio da je, citiram, "Velika Gorica napredovala deset puta više od Samobora" i čestitao vam na povlačenju europskih sredstava i realiziranim projektima. Kako komentirate tu neočekivanu pohvalu iz suparničkog političkog tabora i što ona govori o razvoju Velike Gorice u proteklom mandatu?” Zahvaljujem gospodinu Kreši Beljaku na njegovim riječima koje su, moram priznati, u današnjoj politici rijetke, iskrene, objektivne i utemeljene na činjenicama. U vremenu kada politička retorika često nadglasava konkretne rezultate, ovakva izjava političkog suparnika dodatno potvrđuje da ono što radimo u Velikoj Gorici ima odjek i izvan granica našega grada. U protekle četiri godine nismo gubili vrijeme na ideološke podjele i prazna obećanja. Fokusirali smo se na ono što građanima zaista treba, a to su prometna infrastruktura, obnovljene škole, novi dječji vrtići, digitalizacija gradske uprave, snažno povlačenje europskih sredstava, komunalni standard u svakom naselju, ulaganja u sport, kulturu i mlade. Sve to nismo radili radi dobivanja pohvala nego zbog osjećaja odgovornosti prema našim sugrađanima. No kada netko iz suparničkog tabora, i to u kontekstu predizborne kampanje, prizna da je Velika Gorica napredovala deset puta više od Samobora, to nije samo kompliment meni kao gradonačelniku, to je priznanje svim vrijednim ljudima koji su sudjelovali u tom procesu: našim službama, partnerima, izvođačima i prije svega našim građanima koji su vjerovali u smjer kojim idemo. Taj smjer nije rezultat slučajnosti ili političke retorike, nego jasne vizije i neumornog rada. Razvoj Velike Gorice nije samo slogan, rezultat je konkretnih odluka i projekata – od najveće investicije u školstvo u povijesti grada, preko novih rotora i prometnica, do urbanističkog redizajna ključnih dijelova grada. Povukli smo više europskih sredstava nego ikad prije i time financirali projekte koji su do jučer bili samo ideje na papiru. Gospodinu Beljaku čestitam na korektnosti. Njegova izjava pokazatelj je da lokalna politika može biti i drukčija, da možemo prepoznati kvalitetu bez obzira na politički predznak. Na kraju, svi mi trebamo raditi za ljude, a ne za stranačke interese. I to je ono što Veliku Goricu čini uspješnijom. Zato ćemo i dalje raditi predano, jer naš cilj je jasan, da Velika Gorica bude moderan, europski grad, primjer drugima, ali prije svega siguran i kvalitetan dom za sve naše građane.

Pri kraju ste svog prvog mandata na čelu Velike Gorice. Kako gledate na protekle četiri godine, na što ste najponosniji? Prije svega, želim zahvaliti svim Velikogoričankama i Velikogoričanima na podršci i zajedništvu tijekom protekle četiri godine. Sve projekte koje smo realizirali, realizirali smo kroz izravnu suradnju s našim sugrađanima. Najponosniji sam na to što smo ispunili ključne ciljeve koje smo postavili pred sebe u ovom mandatu – besplatan vrtić za svako dijete u našem gradu i besplatan lokalni prijevoz. Postali smo prvi grad u kojem su i vrtići i lokalni prijevoz besplatni za sve. Time smo postali i grad koji pokreće trendove koje sada slijede i drugi gradovi u Hrvatskoj.

Što očekujete od nedjeljnih izbora? Imate dvije protukandidatkinje, što mislite o njima. Prije četiri godine, na početku kampanje rekao sam da o svojim protukandidatima neću reći ni jednu jedinu lošu riječ. Tako je i bilo. Ponovio sam to i na početku ove kampanje. Štoviše, svojim sam protukandidatkinjama dao potpis potpore kao izraz tolerancije i demokratičnosti koja vlada u Velikoj Gorici. S ponosom mogu reći da je Velika Gorica primjer političke kulture za cijelu Hrvatsku, grad u kojem se različita mišljenja poštuju i uvažavaju. A što se tiče samih rezultata izbora... Rezultati dvaju različitih istraživanja potvrđuju uvjerljivu pobjedu u prvom krugu na izborima za gradonačelnika, kao i većinu u Gradskom vijeću. Sve je to samo potvrda podrške koju doživljavamo u svakodnevnim susretima s građanima.

Kako ste uopće uspjeli doći do toga da i vrtići i lokalni prijevoz budu besplatni? Odakle sredstva za sve to? Obje te mjere rezultat su dugog i detaljnog planiranja i analiziranja. Znali smo da je moguće, ali znali smo i da ćemo morati maksimalno racionalizirati vlastite financije te osigurati financiranje projekata iz drugih izvora. Većinu gradskih projekata financirali smo uspješnim apliciranjem i povlačenjem sredstava iz EU fondova. Moram ovdje naglasiti izvrsnu suradnju koju imamo s Vladom RH, ministarstvima i javnim poduzećima. Mnogo toga u Velikoj Gorici odradili smo u suradnji s njima.

Koje biste još projekte istaknuli kao ključne u proteklom razdoblju? Bilo ih je mnogo, ali među važnijima svakako je izgradnja nove škole i vrtića u Dubrancu, novi područni vrtići u Selnici, Lukavcu, Maloj Buni i Goričanki, kao i veliki zahvati na prometnoj infrastrukturi – asfaltirali smo više od 100 kilometara cesta i nogostupa. Izgrađen je i mostu u Čičkoj Poljani, poduzetnički inkubator, nova zgrada Muzeja Turopolja... Posebno sam ponosan na trostruko povećanje izdvajanja za umirovljenike, osiguranje novčane potpore za svakog velikogoričkog srednjoškolca i sufinanciranje rada pedijatara u Velikoj Gorici.

Proveli ste i reorganizaciju gradske uprave i uveli potpunu transparentnost u radu... Jedan od ciljeva istaknutih na početku mandata bio je stvoriti učinkovitiju i transparentniju upravu. Proveli smo preustroj Gradske uprave, smanjili smo broj upravnih tijela i omogućili potpuni uvid u trošenje proračunskih sredstava. Svaki naš sugrađanin može vidjeti kako je utrošen svaki euro iz gradskog proračuna, ne samo kad je u pitanju Gradska uprava već i sve gradske ustanove.

Što možemo očekivati u novom mandatu ako ponovno dobijete povjerenje građana? Naš program poznat je građanima jer je i izrađen u suradnji s njima. Najvažniji projekt i glavni cilj novog mandata jest izgradnja dnevne bolnice u Velikoj Gorici. Ona je i u programu Vlade RH i u suradnji s Ministarstvom zdravstva već radimo na pripremi.

Vrlo važno mjesto u našem programu ima i skrb za naše starije sugrađane. Ovih dana kreće izgradnja Centra za starije osobe, prve takve ustanove u Velikoj Gorici. Čekaju nas i izgradnja vrtića u Kolarevoj i Kurilovcu, kao i novih škola u Kurilovcu i na Plesu. Posebno ističem projekte poput vanjskih bazena, novog autobusnog terminala i četiri javne garaže – sve s ciljem poboljšanja svakodnevnog života naših sugrađana.

Kako planirate odgovoriti na izazove vezane uz održivost i okoliš? U fokusu su nam sadnja zelenila, uređenje parkova i novi sustav grijanja na geotermalnu energiju. Postavili smo i solarne panele na naše javne zgrade. Prvi put smo kao grad otvoreno ušli u obračun s ilegalnim odlaganjem otpada koji nam dolazi iz Zagreba. Zaposlili smo dodatne ljude na tim poslovima, uložili u kamere za nadzor, donijeli nove odluke usmjerene na sankcioniranje onečišćenja okoliša. Samo ću istaknuti kako smo na početku mandata imali 4 komunalna redara u gradu, sada ih imamo 12.

Nedavno je u Velikoj Gorici započela i izgradnja kampa Hrvatskog nogometnog saveza. Mnogi su se iznenadili kada je Velika Gorica odabrana za lokaciju kampa. Što očekujete od kampa po pitanju samog grada? Iznenadili su se oni koji ne poznaju komparativne prednosti Velike Gorice. Kamp se nalazi na pet minuta od zračne luke, deset minuta od Zagreba. Okružen je velikogoričkim obilaznicama. Vrlo su blizu i izlazi na autoceste. Svi koji su došli na lokaciju shvatili su zašto je ona savršena za nacionalni nogometni kamp. Od nogometnog kampa očekujem da bude novi pokretač razvoja i investicija na području grada, posebice u sportsko-rekreativnu infrastrukturu, kao i u hotelske i druge turističke kapacitete. Interes je već sada velik, a svjesni smo da će biti još veći.

Velika Gorica ove godine obilježava tri desetljeća statusa grada. Kako ćete obilježiti ovu obljetnicu? Cijela ova godina posvećena je obilježavanju 30. obljetnice stjecanja statusa grada. Početkom godine pokrenuli smo i kampanju pod nazivom „VG 30“. Kreiran je i vizualni identitet koji se može vidjeti na majicama, plakatima, a koji krasi naše autobusne stanice. I mi kao Grad i naše ustanove i udruge svojim aktivnostima obilježavaju ovu veliku obljetnicu. Vrhunac će biti na ovogodišnjem obilježavanju dana grada na dan svete Lucije – 13. prosinca 2025.

Cijeli svoj život živite u Velikoj Gorici. Koliko se grad promijenio od vašeg djetinjstva do danas? Mnogo toga se promijenilo, Velika Gorica izrasla je u šesti grad po broju stanovnika u Hrvatskoj. Izgrađene su obilaznice oko Velike Gorice. Istočna obilaznica povezala je Veliku Goricu sa Zagrebom preko Domovinskog mosta. Izgrađen je novi terminal zračne luke koji nosi naziv po prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Veliki broj tvrtki stigao je u naš grad, a postali smo i novi dom Hrvatske pošte. Nekada je Velika Gorica bila tranzitni grad između dva jaka industrijska središta Zagreba i Siska. Danas Velikogoričani rade u svom gradu, a na posao u Veliku Goricu dolaze ljudi iz Zagreba i drugih okolnih gradova i općina. U samoj Velikoj Gorici imamo brojne nove škole i vrtiće, sportsku dvoranu, gradski bazen, poduzetnički inkubator, izgrađeni su novi mostovi... Iako je Velika Gorica narasla, sačuvala je svoj način života i atmosferu manjeg grada, duh zajedništva, pripadnosti i povezanosti. Zbog toga se ljudi u Velikoj Gorici osjećaju tako dobro.