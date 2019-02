Nekad popularna ljetna oaza sada zjapi prazna, a na meti je i lopova

Brodsko-posavska policija pohvalila se da je prošlog petka u krađi aluminijskih ploča sa zapuštenog, a nekad itekako popularnog i posjećivanog bazena u sklopu slavonskobrodskog Sportsko-rekreacijskog centra Migalovci, koji je zbog sustavne nebrige vlasnika i Grada devastiran gotovo do neprepoznatljivosti.

Iz policije navode da su 15. veljače popodne u krađi nekoliko aluminijskih ploča s bazena u Migalovcima uhvatili 22-godišnjaka, te ga u narednim danima kriminalistički 'obradili' i kazneno prijavili zbog krađe.

Najavljuju da će ukradene ploče biti vraćene oštećenom vlasniku, kojemu je policija uručila podatke o lopovu radi eventualnog podnošenja privatne tužbe. Naime, zidne oplate izrađene od aluminijskog lima vrlo su skupe jer imaju dobru lemljivost, zavarljivost, laganu težinu, višestruke nosače opterećenja i visoku primjenu za lakši oporavak. Aluminijski legure oplate 'rođene' su 1962 u SAD-u, dakle imaju više od pola stoljeća primjene.

Protiv 22-godišnjaka policija podnosi optužni prijedlog i zbog prekršaja jer kod sebe nije imao osobnu iskaznicu.

Migalovci su bili ljetna oaza, danas zapušteni do neprepoznatljivosti

Inače, kompleks SRC Migalovci godinama je Brođanima, kao i stanovnicima okolnih općina bio omiljena ljetna oaza, no zadnjih godina postao je neprepoznatljiv i iznimno zapušten. Unatoč obećanjima iz grada, vlasnika, stečajnog upravitelja i drugih da će to stanje promijeniti, kompleks još čeka prodaju i novog vlasnika, budući da interesa za ulaganje nije bilo..

U ljeto 2017. je temeljem odluke skupštine vjerovnika, tvrtke Tankerska plovidba u stečaju, stečajna upraviteljica objavila oglas za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju te nekretnine stečajnog dužnika - brodskog poduzetnika Tomislava Opačaka.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Kompleks Migalovci je u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu upisan kao nekretnina koja se sastoji od parka i parkirališta površine 17.017 m2, parkirališta površine 3229 m2, zgrada motela površine 675 m2, pumpne stanice, toplane, trafostanice, zgrade i parka površine 18259 m2, zgrade, bazena i stadiona 42558 m2 - sveukupno broji 81.738 četvornih metara.

Za kupnju Migalovaca tražilo se 13 milijuna kuna, nitko nije kupio

Početna cijena iznosila je 12.948.000 kuna, a trebala se prodati isključivo prikupljanjem pisanih ponuda, pri čemu se nije mogla prodati ispod početne cijene. Javno otvaranje pismenih ponuda održalo se 17. srpnja 2017. u osječkom uredu javnog bilježnika.

Iako nikad nije bio poznat stvarni vlasnik tog SRC-a, među Brođanima je 'kolala' priča da su stvarni vlasnici obitelj Opačak, koja ja je držala i niz drugih tvrtki, pa tako i spomenutu Tankersku plovidbu d.o.o.

Ta je obitelj, kako su pisali lokaIni mediji, ta je obitelj financijsku moć počela stjecati još 1990-ih radom na šljunčari, s obzirom da je posao eksploatacije šljunka i pijeska u to doba bio vrlo unosan.

Krajem kolovoza 2012. Tomislav Opačak je svoj udjel od 55 posto dionica dubrovačke građevinske tvrtke PGM Ragusa prodao osječaninu Damiru Iviću, koji je tako skupio 83 posto te tvrtke, a kojega je Uskok uz još dvojicu optužio za aferu "Osijek Koteks", odnosno malverzacije oko nabave šljunka za gradnju autoceste u Slavoniji.

Migalovci otvoreni još 1981., 'preživjeli' i Domovinski rat, ali...

SRC Migalovci otvoren je davne 1981. s tri igrališta za mali nogomet, većim brojem košarkaških terena, odbojkaškim i rukometnim igralištem, dječjim igralištem, dva bazena, četiri teniska igrališta, terenima za stolni tenis, garderobama, ambulantom, tuševima te restoranom kapaciteta 600 posjetitelja.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Preživio je i Domovinski rat, tijekom kojega je Slavonski Brod bio učestalo granatiran kako iz tada okupiranih dijelova Slavonije, a još više iz prekosavskog 'susjeda' - Bosanskog Broda, no vandali su ga u 2000-ima u potpunosti uništili.

Krajem 2000. u Migalovcima su otvoreni olimpijski i dječji bazen te restoran s velikom terasom i aperitiv barom, u srpnju 2007. gradske vlasti najavljivale su kako će "najkasnije za desetak dana" biti uređeni i za kupališnu sezonu otvoreni bazeni, do tada već potpuno zapušteni.

U rujnu 2007. Grad je za jednu kunu preuzeo najam bazena

Dogradonačelnica Olivera Maglić tada se pri obilasku Migalovaca pohvalila kako je tamo počela sanacija - uređuju se okoliš te teniski i nogometni tereni, pokošeni su trava i korov. Oba bazena, od kojih je jedan olimpijski, oprana su i spremna za punjenje vodom. Bio je to rezultat potpisanog ugovora između Grada i tvrtke Felix, tadašnjeg vlasnika ŠRC-a, koji su sklopili sporazum o najmu bazena Gradu na rok do kraja rujna te godine, i to za jednu kunu.

Grad se obvezao snositi sve troškove struje, vode, sanacije okoliša, održavanja čistoće i kvalitete bazenske vode te osigurati spasilačku i čuvarsku službu, kao i besplatni autobusni prijevoz građana jer su bazeni udaljeni desetak kilometara od središta grada.

Po tom sporazumu, riječ je bila o troškovima od oko 300.000 kuna. Vlasnik, tvrtka Felix regulacija, stavila bi u funkciju bazensku opremu i biti odgovorna za njezinu ispravnost. srpanj 2011.

U kolovozu 2010. Turistička zajednica Slavonskog Broda je od razvojne agencije naručila i dobila gradski turistički master plan, po kojemu su sportsko-rekreacijske građevine i tereni "uglavnom u funkciji zadovoljavanja potreba za sportom i rekreacijom lokalnog stanovništva", te su od regionalnog značaja otvoreni bazeni ŠRC Migalovci te novootvorena dvorana Vijuš, pogodna za organizaciju svih vrsta sportskih, kulturnih, gospodarskih i zabavnih događanja.

U ljeto 2011. Migalovci zatvoreni za upotrebu građanstvu

No, unatoč svemu ovom navedenom, u srpnju 2011. Migalovci su zatvoreni za upotrebu svekolikom pučanstvu, pa je usprkos članku 48 Ustava RH po kojemu su vlasništvo obvezuje, odnosno "nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru", taj je SRC posao nedostupan za korištenje građanima Slavonskog Broda i okolice. Osim toga, nekadašnji radnici "Đure Đakovića" uskraćeni su za jedno odmaralište kojega su sami izgradili.

Godinu dana kasnije, u lipnju 2012. otvoren je novoizgrađeni kompleks gradskih bazena u prekosavskom Bosanskom Brodu, čije su vlasti pozvale i građane Slavonskog Broda da posjete ovaj kompleks, "s obzirom da bazeni u Migalovcima trenutno ne rade".

Istovremeno, nakon kraćeg zastoja uzrokovanog vremenskim neprilikama, tada su intenzivirani su radovi na izgradnji kompleksa Bazena Slavonski Brod na Vijušu, koji je kao konkurencija Migalovcima 'ubio' svaku šansu. Brođani, koji su desetljećima u Migalovcima uživali u blagodatima prirode, su u travnju 2016. od gradskih vlasti tražili da im odgovore razmišljaju li uopće o revitalizaciji tog SRC-a, no odgovore nisu dobili.

Video: Kamera snimila zastrašujući trenutak: Pogledajte što je palo na auto ove žene