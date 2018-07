'Neizreciva tragedija. Ne mogu doći k sebi. I imigranti pomažu stradalima'

Gori sjever, ali gori i jug. Europa je u zagrljaju vatrene stihije koja je u pepeo pretvorila hektare i hektare šuma, ostavila prah od dojučerašnjih ugodnih turističkih naselja i najgore - odnijela desetke i desetke života. Najgore je u Grčkoj - plamen je protutnjao kroz okolicu Atene. Broj žrtava se još ne zna sa sigurnošću, a dužnosnici su jučer objavili da ih je najmanje 74.

Nestao dom starijih i djece

– Neizreciva tragedija. Ne mogu doći k sebi – kratko nam je kazala Filipa Srzentić, Hrvatica koja živi u Ateni. Požari u Grčkoj oko Atene i žrtve koje je odnijela vatrena stihija ostavili su nijemima Grke, ali i svijet koji prati jednu od najgorih prirodnih katastrofa u toj zemlji.

Slike koje je otkrila zora, nakon noćne buktinje, zastrašujuće su i duboko potresne. S jedne strane ljudi koje je vatra sustigla i srušila u smrt samo 15 metara od mora gdje ih je čekao spas. S druge, grupa ljudi - njih 26 - odraslih i djece, pronađenih kako u smrti leže zagrljeni. Znali su da spasa nema, pa su primili jedni druge i čekali kraj. Katastrofalni požari, kojih nije bilo od 2007. , pogodili su taj kraj za trajanja vrhunca turističke sezone.

Grčka od turizma godišnje zaradi 16,2 milijarde dolara, odnosno 8 posto BDP-a. No, za razliku od turista iz zapadne Europe koji Grčku pohode ljeti, turisti iz Hrvatske tu destinaciju biraju u proljeće ili jesen, kažu nam u nekoliko turističkih agencija. Trenutno nemaju skupine turista kod Atene, a možda bi se koji turist iz Hrvatske mogao naći na kruzerima. U svakom slučaju, a potvrđuju to i iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, do zaključenja broja nisu imali informacije da među stradalima ima hrvatskih državljana. Veleposlanstvo u Ateni je, dodaju, u stalnom kontaktu s ontaktu s grčkim nadležnim institucijama.

Stradali su većinom - domaći turisti. Jedno od mjesta koje je zbrisano s karte je Mati - do požara ugodna zajednica, dom umirovljenicima koji su se tamo preselili iz velikih gradova, prvenstveno Atene, kao i za domaće turiste i djecu koja ljeto tamo provode u brojnim kampovima. Noć nakon vatrenog inferna donijelo je strašnu sliku. Izgoreni automobili i primorske vile u sebi su skrivale su pravi horor - mrtva tijela ljudi koji su, valjda, mislili da će tako pobjeći ili pronaći spas. Slike na koje su nailazili spasitelji bile su mučne i dirljive. Apsurdno, u gradiću na obali, smrt je sustigla ljude koji su bježali i tražili spas u moru, gdje su ih primali u čamce. Neke je plameni i vatreni zid oborio manje od 15 metara od obale. Nikos Economopoulos čelnik grčkog Crvenog križa opisao je scenu nedaleko od lučkoga grada Rafine: 26 ljudi, mrtvih, zagrljenih na trgu. Među njima su i djeca.

Twin fires raging through Greece have killed at least 74 people, prompting scores of victims to flee to the sea via clogged roadways. https://t.co/1N85XpW3G1 pic.twitter.com/dJHE0HI0CI