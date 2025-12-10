VIDEO Zastrašujući prizori: Gigantski val izbacio kupače iz bazena, četvero mrtvih

Četvero ljudi poginulo je, a jedna se osoba vodi kao nestala nakon što je veliki val povukao skupinu kupača u more iz popularnog prirodnog bazena Isla Cangrejo na Tenerifima. Španjolske vlasti potvrdile su da su tri tijela pronađena već u nedjelju tijekom opsežne akcije spašavanja koja je uključivala helikopter i jet-skije.

Četvrta žrtva, žena, preminula je dan kasnije u bolnici, nakon što su je spasioci uspjeli oživjeti na mjestu nesreće. Dvije su žrtve bile državljani Rumunjske, a dvije Slovačke, no dodatni identiteti nisu objavljeni. Jedna se osoba još uvijek smatra nestalom.

Isla Cangrejo, bazen uz stjenovitu obalu Los Gigantesa, omiljen je među turistima, ali zbog položaja u razini mora postaje iznimno opasan tijekom nevremena, kada veliki valovi lako prelaze zaštitni zid. Lokalni mediji navode da je u trenutku nesreće vrijedilo upozorenje na nemirno more te da je bazen bio zatvoren već od 3. prosinca.

Mještani tvrde da su kupači ignorirali zabrane i fizičke ograde te upozoravaju da je, jednom kada val nekoga povuče preko ruba, gotovo nemoguće vratiti se zbog skliskih stijena ispod bazena. Gradonačelnik Santiago del Teidea, Emilio Navarro, izrazio je sućut obiteljima i poručio da se potraga nastavlja, naglasivši važnost poštivanja sigurnosnih upozorenja.