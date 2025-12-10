Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA U ŠPANJOLSKOJ

VIDEO Zastrašujući prizori: Gigantski val izbacio kupače iz bazena, četvero mrtvih

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
10.12.2025.
u 11:20

Isla Cangrejo, bazen uz stjenovitu obalu Los Gigantesa, omiljen je među turistima, ali zbog položaja u razini mora postaje iznimno opasan tijekom nevremena, kada veliki valovi lako prelaze zaštitni zid.

Četvero ljudi poginulo je, a jedna se osoba vodi kao nestala nakon što je veliki val povukao skupinu kupača u more iz popularnog prirodnog bazena Isla Cangrejo na Tenerifima. Španjolske vlasti potvrdile su da su tri tijela pronađena već u nedjelju tijekom opsežne akcije spašavanja koja je uključivala helikopter i jet-skije.

Četvrta žrtva, žena, preminula je dan kasnije u bolnici, nakon što su je spasioci uspjeli oživjeti na mjestu nesreće. Dvije su žrtve bile državljani Rumunjske, a dvije Slovačke, no dodatni identiteti nisu objavljeni. Jedna se osoba još uvijek smatra nestalom.

Isla Cangrejo, bazen uz stjenovitu obalu Los Gigantesa, omiljen je među turistima, ali zbog položaja u razini mora postaje iznimno opasan tijekom nevremena, kada veliki valovi lako prelaze zaštitni zid. Lokalni mediji navode da je u trenutku nesreće vrijedilo upozorenje na nemirno more te da je bazen bio zatvoren već od 3. prosinca.

Mještani tvrde da su kupači ignorirali zabrane i fizičke ograde te upozoravaju da je, jednom kada val nekoga povuče preko ruba, gotovo nemoguće vratiti se zbog skliskih stijena ispod bazena. Gradonačelnik Santiago del Teidea, Emilio Navarro, izrazio je sućut obiteljima i poručio da se potraga nastavlja, naglasivši važnost poštivanja sigurnosnih upozorenja.

Ključne riječi
ocean Val tragedija Španjolska

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:39 10.12.2025.

U tim valovima ima snage a tek koliko bi se struje dalo proizvest iz nje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!