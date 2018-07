Hrvatska je ponudila svoja dva kanadera za pomoć Grčkoj

Hrvatska je spremna poslati svoja dva kanadera u Grčku kako bi pomogla tamošnjim vatrogascima u borbi protiv požara koji odnose ljudske živote u toj zemlji. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević jučer je uz prethodne konzultacije s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem donio Naredbu o spremnosti upućivanja dvaju protupožarnih zrakoplova Canadair CL-415 radi pružanja humanitarne pomoći Grčkoj u gašenju požara. Ta je naredba, objasnili su u MORH-u, u skladu s Odlukom Vlade RH o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2018. godini i uz suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske.

Cipar, Bugarska i Španjolska

Iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) jučer su priopćili da je Grčka putem mehanizma Unije za civilnu zaštitu zatražila pomoć zračnih i zemaljskih snaga (dva modula protupožarnih zrakoplova – 4 zrakoplova i dva modula zemaljskih snaga). Pomoć su do jučer putem mehanizma ponudile Cipar, Bugarska i Španjolska. DUSZ je pak ponudio pomoć dva Canadaira, a čiji će angažman ovisiti o mogućnostima prihvata od strane Grčke. Požari u Grčkoj su izbili u ponedjeljak na otoku Kreti i te zapadno i istočno od glavnog grčkog grada Atene uslijed visokih ljetnih temperatura od 40 stupnjeva Celzijusa i snažnih vjetrova.

Predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske Goran Franković kaže da se takvi požari poput ovog u Grčkoj događaju, pa podsjeća na prošlogodišnju vatrenu apokalipsu u Portugalu koja je također odnijela na desetke ljudskih života. Bio je, kaže u Grčkoj, i radi se o velikom području pustopoljina koje je nemoguće kultivirati. Usto, to je podneblje mediteranske klime.

Jesu li zakazale mjere?

– Kad požar izbije nedaleko od grada, vrlo brzo se može proširiti do urbanih dijelova i pretvoriti u apokalipsu kakva se sad događa u Grčkoj – objašnjava Franković. Pri tome je za stanovništvo, dodaje, veća opasnost od dima nego od same vatre. Kaže da u Grčkoj sustav civilne zaštite inače dobro funkcionira, no napominje da će istraga pokazati jesu li zakazale preventivne mjere, odnosno planiranje i priprema evakuacije.

– Mi radimo projekcije i provodimo preventivne mjere tijekom cijele godine. Provodimo aktivnosti na područjima koja su ugrožena od požara. Ljudi moraju biti svjesni da, ako ne očiste svoju površinu, ugrožavaju time druge ljude – poručuje Franković.