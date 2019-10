Slijedom nemilih događaja u Kataloniji uslijed presude španjolskog Vrhovnog suda koji je devetorici predstavnika najviših politički i društvenih institucija te regije dosudio između devet i 13 godina zatvora, Europskom su se parlamentu pismom obratili Quim Torra i Pla, predsjednik Vlade Katalonije te Alfred Bosch Pascual, ministar vanjskih poslova, odnosa s institucijama i transparentnosti Katalonije. Pismo je eurozastupnicima poslano u ponedjeljak, Večernji list dobio ga je danas od predstavnika Katalonije.

- Unatoč tome što su osuđeni katalonski predstavnici zagovaratelji su mirnog dijaloga, a koji je ujedno i jedini mehanizam kojim se može razumjeti politika, osuđeni su zbog toga što počinili teški zločin pobune. Presuda je uslijedila nakon što su dužnosnici dvije godine proveli u pritvoru unatoč tome što je Radna skupina UN-a za arbitrarna uhićenja izdala dvije rezolucije kojima je ocijenila pritvaranje katalonskih dužnosnika i čelnika organizacija civilnog društva arbitrarnim pitanjem. Pored navedenog, Radna skupina je pozvala na pošteno suđenje, pretpostavku neovisnosti kao i na to da se cjelokupno suđenje odvija na neovisnom i kompetentnom sudu, stoji u pismu.

Foto: REUTERS

Dalje se ističe kako Vlada Katalonije vjeruje da se pritvor, preventivni zatvor, suđenje i presuda mogu, u ovom slučaju, interpretirati isključivo kao politička osuda protiv legitimne težnje katalonskog naroda za ostvarenje prava na samoodređenje. Nedopustivo je da u 21. stoljeću pritvor predstavlja jedini odgovor i rješenje španjolske Vlade na demokratski i miran zahtjev Vlade Katalonije, ističe se nakon čega dva katalonska lidera kažu: - Naša je dužnost rasvijetliti ideološki progon koje katalonski narod proživljava i tražiti pravdu. Slijedom navedenog, Vlada Katalonije poziva na hitno oslobođenje političkih zatvorenika, siguran povratak dužnosnika u egzilu te okončanje represije u svim područjima, uključujući poništenje svih tužbi povezanih s procesom stjecanja katalonske neovisnosti.

Vlada Katalonije oduvijek je bila i ostat će uvjerena da su dijalog, demokracija i priznavanje prava katalonskog naroda na samoodređenje jedina rješenja ovog političkog konflikta, kažu Quim Torra i Alfred Bosch Pasqual. Vlastito je pismo vladama europskih zemalja nasovljeno 'Europo, na tebi je red!', poslao Albert Bosch.

U njemu stoji: - 100 godina u zatvoru. To je konačna presuda španjolskog Vrhovnog suda u postupku protiv članova bivše katalonske vlade, glasnogovornika Parlamenta i dva lidera inicijative iz baze. 100 godina za održavanje referenduma – koji uostalom prema španjolskom ustavu nije protuzakonit jer je to djelo izričito izbrisano kao kazneno djelo iz španjolskog Kaznenog zakona 2007. godine. 100 godina za ostvarenje prava na građanski, miran i demokratski način. 100 godina za omogućavanje ljudima da glasuju, za provođenje debate u Parlamentu i za borbu za ideje. Ti ljudi, moji kolege i prijatelji, suđeni su za svoje političke ideje u 21. stoljeću; u srcu Europske unije, unije koja se temelji na osnovnim pravima i slobodama. Jasno je da to otvara ozbiljnu raspravu o prirodi demokracije u Europi, dramatičnim se tonom Europi obraća Bosch napominjući kako je rezultat postupka, osuda za nevinih osoba povijesna greška za Španjolsku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Greška koja ne pomaže poboljšati stanje, već ga samo pogoršava. Katalonska Vlada i katalonsko društvo oduvijek su težili demokratskim rješenjima političkih pitanja između Katalonije i Španjolske. Namjera španjolskih državnih institucija da riješe krizu sudovima i zatvorom neće nikada riješiti taj problem. Slanje političkih protivnika u zatvor 100 godina nije rješenje, stoji u pismu. Dalje slijedi kako je dijalog je jedini put ka izlazu, da su na tom putu radili svi, jer su to zahtijevali i Parlament Katalonije i međunarodni dioničari zahtijevali posljednjih godina.

- Za razliku od katalonske Vlade, Pedro Sánchez, španjolski predsjednik Vlade, nikada nije pokušao pokrenuti stvari s mrtve točke dijalogom, što je postalo još očitije kaznama koje su odmah na početku postupka u veljači tražili Glavni državni odvjetnik i zastupnik optužbe povezani sa španjolskom Vladom. Neki su mislili da će Sanchezov mandat deeskalirati sukob, ali smo, na žalost, naučili da Sanchez nema volje ni kapaciteta da pomakne stvari prema naprijed, upozorava katalonski ministar vanjskih poslova navodeći kako su ovaj postupak i presuda protiv demokracije rješenje unutar Kraljevine Španjolske učinili još težim. Provođenje sudskog postupka radi rješavanja problema neizbježno projektira konflikt unutar Europe, njenim institucijama i međunarodnim sudovima.

- U tom smislu, od vitalnog je značaja da međunarodna zajednica odigra aktivnu ulogu u rješavanju konflikta između Katalonije i Španjolske. Zapravo posljedica postupka dokazuje da to nije više interno pitanje Španjolske već se radi o europskoj i globalnoj krizi. Ili će svijet intervenirati ili će sukob rasti i generirati sve više problema za one koji ga jasno žele izbjeći. Vlada Katalonije vjeruje da postoji rješenje, rješenje koje nije samo primjena sile u sudskom postupku, već pregovori i glasačke kutije. To je moguće i mi nećemo prestati nastojati ga ostvariti jer je to jedini mogući izlaz. Apeliramo na međunarodnu zajednicu da progovori jednom zauvijek i da zatraži primjenu alata demokracije i pregovora. Na kocki su fundamentalna prava u Europi, a europski demokrati ne mogu šutjeti. Uz ovakve presude više nije moguće šutjeti, kaže Bosch navodeći kako mjesto nevinih devetoro nevinih osoba nije u zatvoru.

- Kriminalizacija glasačkog prava nikada nije rješenje, već upravo suprotno. Katalonski građani moraju moći odlučiti o vlastitoj budućnosti svojim glasom bez straha od represije. Demokracija mora pobijediti. Blagostanje budućih generacija ovisi o tome i ne samo u Kataloniji i Španjolskoj. Europo, na tebi je red!, završava katalonski ministar.