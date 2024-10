Nediljko Dujić u policiji zbog prijetnji likvidacijom: 'Gnjusno, prijete da će mi pobiti obitelj i sve spaliti'

Šef Hrvatskih šuma Nediljko Dujić u ponedjeljak je bio u službenim prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske kako bi prijavio prijetnje smrću. Potvrdio je to upravo za Večernji list, nakon sto su u medijima izašle informacije da je bio u policiji zbog sastanka s načelnikom policije Sandrom Santinijem, i to na dan kada se doznalo za odbačenu prijavu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku protiv njegove kćeri Anne Dujić. Dujić nam je kazao da se nije sastao sa Santinijem, već da ga je nazvao i pitao za proceduru podnošenja prijava kada je u pitanju prijetnja smrću. Dujić navodi kako je prijetnju primio u poštanskom sandučiću.

– U nedjelju smo to vidjeli kada samo stigli s puta. Pošta je stigla u petak. Mislim da je objavom kako sam bio u policiji kod načelnika kompromitirana cijela istraga, ako je to uspjelo izaći vani, iscuriti iz policije, a u pitanju su prijetnje jednoj obitelji i to gnjusne, prijete da će nas likvidirati, spaliti nam kuću i imovinu. Nisam potresen, znam da radim težak posao i da sam javna osoba. Tako to ide kada se dirneš u neke strukture koje imaju interese osobne, a ja sam se očito zamjerio nekim ljudima. O tome sam i ranije govorio – kazao nam je Dujić.

Podsjetimo, nakon što je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odbacilo prijavu policajke protiv kćeri Nediljka Dujića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić utvrdio je propuste u tom postupku županijske podružnice u kojoj je zaposlena i druga Dujićeva kći, Anina sestra. To i Turudić sada smatra problematičnim, čini se, jer postupak ide dalje nakon istrage koju je otvorio novi državni odvjetnik po ovom predmetu. Naime, Annu je prijavila mlada šibenska policajka, i to zbog psovki koje joj je Dujićeva kći uputila te zato što ju je umalo pregazila ne bi li prošla cestovnu blokadu postavljenu zbog požara. Prijava je Annu Dujić teretila za prisilu prema službenoj osobi, no ona je odbačena.

Međutim, nakon što je zaprimilo traženo izvješće Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku, temeljem članka 74. Zakona o državnom odvjetništvu, a u vezi predmeta u kojem je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku donijelo rješenje o odbačaju kaznene prijave, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske utvrdilo je propusteu postupanju tog državnog odvjetništva. Naime, doneseno rješenje o odbačaju kaznene prijave ukazuje se preuranjenim, s obzirom na to da po zaprimanju izvješća Policijske uprave šibensko-kninske Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku nije naložilo ili provelo dodatne izvide u svrhu pribavljanja svih relevantnih podataka za donošenje odluke, a koje će sve okolnosti biti potrebno nastavno utvrditi.

VEZANI ČLANCI:

"Osim toga je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zaključilo da je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, po zaprimanju policijskog izvješća, trebalo zatražiti povjeravanje postupanja u tom predmetu drugom stvarno nadležnom državnom odvjetništvu, radi otklanjanja svake sumnje u nepristranost i objektivnost državnog odvjetništva, a imajući u vidu okolnost da je sestra prijavljenice zaposlenica u tom državnom odvjetništvu", stoji u priopćenju DORH-a te se nastavlja:

"Slijedom toga, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske je, temeljem čl. 85. st. 2. Zakona o državnom odvjetništvu, a uvažavajući načelo nepristranosti koje se ispituje subjektivnim i objektivnim testom nepristranosti, donio odluku kojom je postupanje u ovom predmetu povjerio drugom stvarno nadležnom državnom odvjetništvu, koje će, uzimajući u obzir sve bitne okolnosti koje utječu na odabir načina postupanja, poduzeti dodatne radnje radi utvrđivanja svih odlučnih činjenica u ovom predmetu."

FOTO BBC odabrao 12 najfascinantnijih napuštenih građevina na svijetu. Na popisu i hrvatsko ruglo