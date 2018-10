Ne upirem prstom, ali neki od državnih instrumenata su kompromitirani

Bivši premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović komentirao je u utorak aktualnu političku situaciju te je ocijenio "bez upiranja prstom, da su neki od državnih instrumenata kompromitirani, te da netko treba odgovarati".

"Ne znam dovoljno", odgovorio je Milanović na novinarsko pitanje o aktualnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj uslijed afere SMS, te napisa tjednika Nacional koji je objavio policijske dokumente koji kompromitiraju Milijana Brkića da je odavao informacije o istragama u elitnoj prostituciji.

"Pokazalo se, bez upiranja prstom, da su neki od državnih instrumenata kompromitirani, i za to treba netko odgovarati. Tko je to, ja to ne znam", naglasio je Milanović na svečanosti Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld.

Bivši premijer osvrnuo se i na trenutno stanje u SDP-u, rekavši da se "bivši predsjednici stranaka trebaju malo odmaknuti u stranu, i dopustiti ljudima u stranci da pronađu novi put, i dobiju povjerenje birača".

