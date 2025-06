Ne trebaju mu veliki gradovi ni daleki svijet, svu ljepotu ima u svom Gorskom kotaru

Ovaj je tjedan Filipu Mufiću iz Ravne Gore iznimno dinamičan. Od ponedjeljka do petka na rasporedu ima polaganje najprije državne mature iz informatike zatim iz matematike, između je polaganje vozačkog ispita, a onda u petak stiže u dvorac Opeka u Vinici kod Varaždina, na završnicu projekta Moja.hr. Devetnaestogodišnji maturant Filip ovogodišnji je predstavnik Primorsko-goranske županije, a u svome će jednominutnom filmu nastojati prikazati što više ljepota Gorskog kotara u kojem vidi svoju budućnost. U Rijeci je završio srednju građevinsku, ondje će ići i na Građevinski fakultet, no kad ga završi, siguran je da se vraća kući:

'Netko krivo pjeva'

– Svaki sam se vikend iz Rijeke petkom vlakom dolazio doma, nisam htio biti sam u gradu jer nema ljepšeg nego kad sam s obitelji i prijateljima. A u Ravnoj Gori zaista imam sve. Mi smo mala sredina, al' opet ima ljudi, svi se znamo, imamo raznih aktivnosti, najsigurnije je, nije toliko skupo... I kad završim faks, imam već gotovo sređen posao u struci, kod privatnika gdje posljednje četiri godine nakon škole svako ljeto radim – kaže Filip. Među aktivnostima koje spominje, a kojima se i sam bavi su nogomet – golman je u NK "Goranka"– te pjevanje. Filip je član mješovitog pjevačkog zbora "Gimpl" koji je svojedobno u glazbenom showu HTV-a "Do posljednjeg zbora" osvojio visoko četvrto mjesto. Njemu je tada bilo šest-sedam godina i nije nastupao, ali jest slušao i gledao pa je s tonskih proba ostala upamćena anegdota u kojoj je protagonist: Mama je čula kako netko krivo pjeva, osluškivala da shvati tko, a to sam se ja iz druge sobe derao – prepričava svoj "nastup". Danas, naravno, više nije tako, Filip ima i solo nastupe. Oni koji su ga čuli kako zvuči kad pjeva, hvale njegov glas i izvedbu: – Gimpl je inače drugo ime za zimovku, pticu koja odlično imitira, jako dobro pjeva tuđe pjesme, no u svojima baš i nije nešto – objašnjava Filip po kome je zbor dobio ime. S pjevanjem je on započeo još u školskom zboru, a tijekom nižih razreda priključio se i Gimplima, u vrijeme kad je zbor vodila profesorica koja je u međuvremenu otišla u mirovinu. Gimpl sad vodi Filipova mama, a pjevaju i njegovi mlađi sestra i brat. Mama Žaklina je uz zbor, voditeljica i vokalnog sastava VitaNeo koji su prije desetak godina osnovali mlađi članovi Gimpla, željni pjevanja po svome guštu, a cappella. Sam zbor okuplja članove od osnovnoškolske do umirovljeničke dobi, izuzetno su aktivni, imaju dosta nastupa, putuju, odnosno druže se i pjevaju. Ove je godine dio članstva, na primjer, išao u Makedoniju, u sklopu Erasmus plus projekta Muzolingua International, namijenjenog mladim glazbenicima, među kojima je bio i Filip. Uz Hrvatsku, u projekt su uključene Španjolska, Švedska, Turska, Poljska i Makedonija. Domaćin lanjskog susreta mladih glazbenika u sklopu ovoga projekta bila je upravo Ravna Gora. – Glazba mi puno znači, ispunjava me. Ne mogu zamisliti odlazak nekamo bez slušalica. I stalno tražim neke nove žanrove – govori Filip.

Goranska svakodnevica

Prije je trenirao i skijanje, osvajao nagrade, išao na plivanje, bavio se atletikom... no prva ljubav mu je ipak nogomet koji igra od malih nogu i ne posustaje. Uz aktivnosti, posvećen je školi i prijateljima. Stvarno ovdje ne stigne nikada biti dosadno. Imam dobro društvo, uvijek imamo što raditi, kamo izaći... Ako već i nema nekih događanja u Ravnoj Gori, odemo u okolna sela – prepričava Filip svoju goransku svakodnevicu. Voli on i snimati, vješt je s montažom, a u izradi filma za Moja.hr opremom mu pomaže prijatelj s dronom: – U toj ćete jednoj minuti vidjeti dvorac Stara Sušica, novouređeno jezero, šumu, polja, vidikovac s kojeg se vidi cijela panorama Ravne Gore... Išli smo za tim da se vidi priroda, a ne građevine. Njih možeš svugdje vidjeti, a ovako lijepu prirodu malo gdje – kaže Filip. Tu goransku prirodu i on oduvijek voli pa ima trenutaka kada ostavi sve doma što je započeo, sjedne na bicikl i odveze se u šumu: – I onda tamo samo šutim i gledam u drvo. Nekome to može zvučati čudno, ali mene opušta. Uz sve to, tko bi onda otišao odavde? Ja sigurno ne – rekao je Filip Mufić.