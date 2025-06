Navršili ste 18 godina, ovo morate znati o vojnom roku: neki ga mogu i odgoditi

Ministar obrane Ivan Anušić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavili su izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske koje donose veliku novost – ponovno uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), ali i mogućnost služenja roka kroz sustav civilne zaštite za one s prigovorom savjesti. Ovim se potezom otvara novo poglavlje za mlade koji u Hrvatskoj navršavaju 18 godina.

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, a provodit će se u vojnim objektima u Kninu, Slunju i Požegi. Cilj je pripremiti mlade za izazove koje donose globalne geopolitičke promjene, sve češće prirodne katastrofe i druge krizne situacije, a istodobno osigurati popunjavanje profesionalnog i pričuvnog sastava Hrvatske vojske.

Vojna obveza počinje u godini kada državljanin Republike Hrvatske navršava 18 godina, kada se upisuje u vojnu evidenciju. Ona obuhvaća novačku obvezu, temeljno vojno osposobljavanje ili civilnu službu, te služenje u pričuvnom sastavu. Iako žene nisu obvezne pristupiti osposobljavanju, mogu se dragovoljno prijaviti – što je i jedan od uvjeta za ulazak u djelatnu vojnu službu.

Zbog dugogodišnje pauze u obveznom služenju vojnog roka, uvest će se tzv. „nulta generacija” novaka. Na TVO će se tako upućivati osobe koje u tekućoj godini navršavaju 19 godina, a iznimno i stariji – do najviše 30 godina. Prije slanja na osposobljavanje, Područni odjeli za poslove obrane pozvat će novake na liječničke preglede. Na temelju pregleda određuje se sposobnost za vojnu službu. Samo oni ocijenjeni kao sposobni moći će pristupiti TVO-u. Tijekom osposobljavanja, predviđeno je do pet naraštaja godišnje, s najviše 800 ročnika po skupini – ukupno do 4.000 mladih godišnje.

Ročnicima se jamči niz prava: mjesečna naknada od oko 1.100 eura neto, dva mjeseca osposobljavanja ubrajaju se u radni staž, a poslodavac zaposlenom ročniku ne smije dati otkaz. Osigurani su i plaćeni troškovi prehrane, prijevoza, dopust, kao i prednost pri zapošljavanju u državnoj i lokalnoj upravi za nezaposlene koji su završili TVO. Na temelju zakona, TVO se ne upućuju osobe pravomoćno osuđene na kaznu zatvora, osobe s mjerama psihijatrijskog liječenja ili liječenja ovisnosti, kao ni one protiv kojih je pokrenut kazneni postupak. Osim toga, zakon predviđa i slučajeve oslobođenja od TVO-a – primjerice za kadete MORH-a, osobe koje su vojnu obvezu regulirale u drugim državama, vjerske službenike i polaznike Policijske škole.

Zakon omogućuje i odgode služenja osposobljavanja. Studenti mogu zatražiti odgodu dostavom potvrde o upisu, a rok za najdulju odgodu je do kraja akademske godine u kojoj navršavaju 29 godina. Sportaši mogu zatražiti jednogodišnju odgodu zbog natjecanja, a predviđene su i druge situacije koje omogućuju kratkoročne odgode – smrt u obitelji, planirani brak, očekivanje djeteta, otvaranje obrta i slično.

Za one koji ne žele sudjelovati u vojnim aktivnostima zbog moralnih ili vjerskih uvjerenja, omogućena je civilna služba. Umjesto dva mjeseca TVO-a, civilna služba traje tri mjeseca ako se provodi u sustavu civilne zaštite, ili četiri mjeseca u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Zahtjev za civilnu službu mora sadržavati vjerodostojna obrazloženja, a o njemu odlučuje nadležno tijelo u roku od 30 dana. I ovdje vrijede pravila o odgodama, identična kao kod TVO-a.

Zahtjev za civilnu službu može se odbiti ako je osoba pravomoćno osuđena zbog upotrebe oružja, posjeduje oružje (osim kao uspomenu), ili ne navede uvjerljive razloge u predviđenom roku. Također, civilna služba neće biti omogućena onima protiv kojih je u tijeku kazneni postupak ili koji imaju mjeru psihijatrijskog liječenja. Predložene izmjene zakona još trebaju proći saborsku proceduru, no Ministarstvo obrane očekuje njihovo donošenje tijekom ove godine.