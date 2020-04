Zakon za sanaciju nakon potresa je vrhunac birokratske nesposobnosti

Prijedlog „Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice“ (nemojte meni pripisivati gramatičke pogreške točno sam prenijela službeni radni naslov Zakona) je dokument koji ima karakter naučničke vježbe provedene u „Radionici za izradu zakona i popravljanje cipela“ a ne karakter dokumenta smišljenog u nadležnom ministarstvu državne uprave. Narodski rečeno, radi se o „navrat-na-nos“ a ne „ispeci-pa-reci“ radnom prijedlogu Zakona. Taj neprofesionalni uradak je zapravo, vrhunac birokratske inkompetencije i vjerojatno sama srž nezajažljive pohlepe u kojoj je pravopisno neartikuliran naslov (oštećen, područje) tek vrh sante leda bedastoća i nemorala koji su u njega utrpani, ne bi li se pokazalo da netko nešto suvislo radi, u nesuvislim uvjetima u kojima se - zna se zašto - nalazi grad Zagreb i njegova okolica.

Recimo, 1. Članak (sic!) predmetnog radnog prijedloga Zakona predviđa postupanje samo za Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju???! Genijalci, izgleda, u budućnosti predviđaju samo potrese na tim administrativnim područjima. Ako potres zadrma negdje drugdje, opet ćemo donositi novi mjesno specifični Zakon. Nije li to ingeniozno? Bravo birokrati i „državni stručnjaci“ iz raznoraznih političkih stranaka. Vaša je genijalnost sad u punom sjaju. Genijalni nastavak tog borniranog kampanilističkog pogleda na svijet vidi se u svoj svojoj erudiciji u 2. alineji 1. Članka (sic!) a on glasi: „Provedba ovog Zakona je u interesu Republike Hrvatske i u javnom interesu“???

Video: Potres teško oštetio Đorđićevu ulicu u Zagrebu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što bi ova formulacija mogla značiti? Da Republika Hrvatska per definitionem ne djeluje u javnom interesu ili da je javni interes nešto odvojeno od Republike Hrvatske? Ne znam kako kreatori radnog prijedloga Zakona na to gledaju jer nije potrebno diplomirati pravo da se shvati da je ovakva formulacija: nadnaravno glupa. Osim što ponižava Republiku Hrvatsku, jer nije u skladu s koncepcijom „republike“ odaje jedan latentni a sad već očito i inkulturirani - credo naše nesposobne državne uprave koji misli da je Republika Hrvatska samoposluživanje za privatnike, osobito špekulante, pa sad to po inerciji prenosi gdje stigne, pa čak i u Zakon o obnovi grada Zagreba poslije potresa.

Evo, to je Prvi članak (sic!) tog „radnog prijedloga Zakona“ pa ako je prvi članak takav, moguće je s dosta visokom dozom sigurnosti predviđati da su i ostali slične kvalitete. Stoga u nastavku navodim još neke markantne primjere jer za ostale blesavoće kojih je pregršt u tom nadri-dokumentu ovdje nema mjesta.

Obnova unazad

Drugi članak radnog prijedloga Zakona tumači terminologiju koja se koristi. Terminologija bi bar trebala biti jednostavna i jasna ali, na žalost, u slučaju ovog dokumenta jasnoće i jednostavnosti nema. Naime, u prvoj alineji (sic!) 2. članka pod terminom „tehnička dokumentacija“ navode se, sukladno tumačenju stručnjaka kojem ne navodim ime da ga bespotrebno ne izlažem progonu autora „radnog prijedlog Zakona“ ali čije sam mišljenje vidjela napisano pa ga citiram: „pojmovi koji dosad nisu u građevinskoj regulativi postojali, pa se sukladno tome mogu krivo tumačiti“.

Osim što nam je svima jasno kamo može dovesti pogrešno tumačenje novoizumljenih pojmova koji su dio zakonom definirane „tehničke dokumentacije“, važno je dodati da se u ovoj točki Zakona koncepti „obnova konstrukcije“ i „obnova i poboljšanje konstrukcije“ planiraju na razini (citiram); „izbjegavanja identičnih šteta u slučaju novog potresa“ (članak 3) odnosno „do razine zatečenog stanja prije potresa“ (članak 4). Što reći na ovo? Znači, zgradu HAZU ćemo obnoviti do razine zatečenog stanja prije potresa pa ćemo onda donijeti novi Zakon da ju ponovo obnavljamo ako zatrese na 5,5 po Richter za nekoliko godina? Isto vrijedi i za Katedralu ?! Odličan plan, ali ne za 21. Stoljeće u Zagrebu, u Hrvatskoj i u EU. Summa summarum, 2. članak ne obećava i bezvezan je kao i 1. članak pa se može reći da oba po kognitivnom i semantičkom sadržaju pokazuju da se radi o zaostalom radnom prijedlogu Zakona, koji će unazaditi a ne unaprijediti Zagreb.

Bezpropisna obnova i gradnja

„Ovo“ što je „Netko“ nazvao „„Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice“ ne može biti „Nešto“ što se može upotrijebiti kao podloga za obnovu grada Zagreba i 2 županije i eventualno služiti u drugim takvim prilikama u Hrvatskoj. Krunski dokaz za ovu tvrdnju je apsurdni sadržaj 1. Alineje, Članka 3. (sic!) koja glasi: „Na obnovu i uklanjanje zgrada te gradnju zamjenske obiteljske kuće, koja se provodi na temelju ovog Zakona, ne primjenjuju se propisi kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja i inspekcijski nadzor građenja te posebni propisi koji utječu na propisivanje ili određivanje uvjeta za gradnju građevina ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.“???

Dakle, čitate dobro: na uklanjanje zgrada i gradnju zamjenskih kuća se ne primjenjuju propisi kojima se „uređuje prostorno uređenje“. Ne primjenjuju se propisi? Nego što se primjenjuje, dogovor, pogodba, trampa, stečajna nagodba? Uređuje se prostorno uređenje? Propisi uređuju prostorno uređenje??? Ljudi moji, kakav je ovo dokument? Kakva je ovo državna uprava? Na što ovo sliči? Ovo je za čistu jedinicu, bacite taj prijedlog u koš i pozovite stručnjake da vam napišu novi prijedlog. A ove koji su ovaj prijedlog sastavili, momentalno pošaljite na godišnji da ih ne morate otpustiti pa da još svi plaćamo njihove tužbe iz radnih sporova koje će voditi protiv onih koji su ih otpustili jer će ih zaštititi sindikat državnih službi. Mene osobno zanima, ima li i tko je političar/i koji iza ovog radnog prijedloga stoji?