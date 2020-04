Otkrio teške trenutke koje je proživio nakon potresa: Vratilo me u ratna vremena...

Zoran Zekić je prije nešto manje od godine dana, nakon razlaza s Osijekom, pronašao posao u dalekom Tiraspolu gdje je sjeo na klupu moldavskom nogometnog diva Šerifa.

Uz njega su tamo i četiri hrvatska igrača - Zvonimir Mikulić, Gabrijel Boban, Andrej Lukić i Benedik Mioč.

Zekić se u razgovoru za tportal prisjetio dana iz Osijeka, igranja u Dinamu, ali i komentirao trenutnu situaciju s koronavirusom, a otkrio je i što je proživljavao u dalekoj Moldaviji dok mu se obitelj nalazila u Zagrebu za vrijeme potresa.

- Nažalost, čini mi se da se ovdje kod nas zaraza tek zahuktava, jer puno je Moldavaca zaposleno u Italiji, a sada su se vratili kućama. No, mislim da su i državne službe dobro djelovale, brzo su se 'zatvorili', mjere su gotovo iste kao u Hrvatskoj. Ovdje resursi baš i nisu veliki, ali ljudi se ponašaju dosta odgovorno. Naravno, i ovdje ima pojedinaca koji to sve shvaćaju olako, ali oni su u znatnoj manjini - rekao je Zekić kojem nije bilo ugodno znajući da ne može pomoći obitelji za vrijeme potresa.

- Svakom normalnom čovjeku, to je još teža situacija. Znam da je ovo posao i da moram razmišljati kako ćemo živjeti sutra. Ali kada je bio taj potres, osjećao sam se grozno. Vidiš što se događa, pokušavam zvati, pa ne mogu uspostaviti vezu. Tada me je uhvatila panika. Sve me je to vratilo u ona ratna vremena, kada nije bilo moguće doći ni s kim u kontakt. Dugo sam zbog posla odvojen od obitelji, ali ovo su uistinu teške okolnosti. I onda se molim, da se što prije vidimo, da budemo samo živi i zdravi. A kad se dogodio potres, čak mi dva, tri dana nisu htjeli ni reći što je bilo, da ja ne budem u panici. Tek su mi kasnije rekli kako je to bio ružan osjećaj, kako je ta tutnjava ušla u život. Nisam to doživio, ali zbilja suosjećam. I onda kada vidiš taj porušeni centar, kako su, ne samo te zgrade, nego i mi krhki, baš kao i naša sadašnjost i budućnost - objasnio je Zekić.

