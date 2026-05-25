KRŠENJE PROPISA

Njemačka uvodi strože kontrole teretnih kamiona: Na autocesti čeka ih 16 nevidljivih zamki, kazne više od 400 eura

Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
25.05.2026.
u 12:21

Sustav kontrole temelji se na naprednoj tehnologiji koja kombinira dinamičko i statičko mjerenje težine vozila. Već prije same kontrolne točke, u asfalt autoceste ugrađeni su senzori koji tijekom vožnje mjere opterećenje osovina kamiona

Njemačka prometna infrastruktura posljednjih je godina pod sve većim pritiskom zbog kontinuiranog rasta prometa, a poseban problem predstavljaju teški kamioni koji dodatno opterećuju stare mostove i autoceste. Kako bi se suzbilo kršenje propisa u teretnom prijevozu, na njemačkim autocestama uskoro će se pojačano nadzirati pretovarena vozila na ukupno 16 ključnih lokacija diljem zemlje.

Projekt zajednički provode tvrtka Autobahn GmbH i Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM), koji su potpisali sporazum s ciljem bolje zaštite sudionika u prometu i same cestovne infrastrukture. Prva pilot-kontrolna stanica postavljena je na odmorištu Rur-Scholle-Süd uz autocestu A4 prema Kölnu, a početak rada planiran je tijekom ovog proljeća, javlja Fenix magazin.

Lokacija između Aachena i Kölna odabrana je zbog velikog teretnog prometa koji tom rutom stiže iz europskih luka Antwerpen i Rotterdam. U blizini se nalazi i Köln-Eifeltor, najveći njemački kontejnerski teretni terminal. Sustav kontrole temelji se na naprednoj tehnologiji koja kombinira dinamičko i statičko mjerenje težine vozila. Već prije same kontrolne točke, u asfalt autoceste ugrađeni su senzori koji tijekom vožnje mjere opterećenje osovina kamiona.

Ako sustav prepozna moguće prekoračenje dopuštene mase, aktiviraju se elektroničke signalne ploče koje vozaču nalažu izlazak s autoceste i usmjeravaju ga prema kontrolnoj stanici. Tamo kamion prolazi preko posebne trake opremljene preciznom vagom koja omogućuje detaljno mjerenje težine vozila.

U slučaju potvrđenog pretovara, kamion se odmah isključuje iz prometa. Vozaču se zabranjuje nastavak vožnje dok se višak tereta ne preraspodijeli u drugo vozilo ili djelomično ne istovari, a protiv odgovornih osoba pokreće se prekršajni postupak. Njemačke vlasti posljednjih godina provode vrlo stroge kontrole. Tako je nedavno zaustavljen nizozemski kamion koji je vozio čak 137 kilometara na sat, a pritom je bio pretovaren za čak 34 tone.

Kazne za prekoračenje dopuštene težine u Njemačkoj plaćaju i vozač i prijevoznička tvrtka, a iznosi se kreću od 10 do 425 eura. Uz novčane sankcije, prekršiteljima se upisuju i kazneni bodovi u registru u Flensburgu. Nove kontrolne stanice trebale bi omogućiti brže i učinkovitije provjere teretnog prometa, bez čestog nasumičnog zaustavljanja kamiona i stvaranja dodatnih gužvi na autocestama.
