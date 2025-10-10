NATO se suočava s hibridnim prijetnjama koje zamjenjuju klasične načine ratovanja

Danas i sutra održava se Zagreb Security Forum 2025, deseto izdanje skupa posvećenog sigurnosti, lokacija je Hotel Sheraton. Središnji je događaj prvog dana bilo potpisivanje ugovora o suradnji između Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman” i nekih od vodećih hrvatskih tvrtki iz sektora obrane, poput, primjerice, HS Produkta. Prethodila su uvodna izlaganja uglednih znanstvenika iz ovog područja iz više zemalja, poput prof. dr. Shlomo Shpiroa sa Sveučilišta Bar Ilan iz Ramat Gana u Izraelu, prof. dr. rer. pol. Klausa Betrama Beckmanna sa Sveučilišta Helmut Schmidt – Bundeswehr University iz Hamburga, umirovljenog generala Erharda Buchlera, bivšeg zapovjednika Zajedničkog centra za ratovanje NATO-a, dr. Norbert Eschborna, voditelja Ureda za Hrvatsku i Sloveniju Zaklade Konrad Adenauer a onda i prorektora Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman”. Skup se odvija pod egidom Hybrid Threats against NATO in 21st century, odnosno Hibridne prijetnje prema NATO-u u 21. stoljeću, pa su uvodna predavanja i bila posvećena unatrag nekoliko godina prepoznatom načinu vođenja rata koji se ne vodi fizički nego lepezom sredstava i taktika koje nisu primarno vojne.

Tako se moglo čuti da se upravo u ratu u Ukrajini moglo vidjeti kako je zapravo konvencionalno ratovanje propalo jer je ruska ofenziva kolonama tenkova neuspjela ali se rat proširio i na druge zemlje te se vodi i drugim sredstvima osim na samoj bojišnici. Kako je rekao prof. Shpiro, svijet je danas nepredvidljiv, nitko nije vjerovao da će Rusija napasti Ukrajinu, no zapadni su stručnjaci to zaključivali gledanjem iz vlastite perspektive dok je Vladimir Putin očito imao neko drugo gledanje. Današnja obrana osim vojne moći mora podrazumijevati i pripremu društva na rat, održavanje njegova morala kako bi se održala spremnost na ratovanje. Sam Akrap istakao je kako u susjedstvu imamo potencijalno žarište, Srbiju u kojoj su nemiri, ali koja utječe i na stanje u drugim državama poput Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

- Ovakva Srbija, sa Srpskom pravoslavnom crkvom kao jednom od njezinih glavnog oslonaca, prepoznata je od brojnih međunarodnih čimbenika kao glavni izvor nestabilnosti i nesigurnosti te kao ključna produžena ruka za ostvarivanje rusih interes na području zapadnog Balkana, kazao je Akrap rekavši kako je na širem planu to Rusija. - Na temelju naučenih lekcija u posljednjih desetak godina, svjesni smo toga da Rusija trenutno predstavlja ključni sigurnosni izazov za stabilnost i sigurnost zemalja članica EU i NATO-a, rekao je Akrap. Istakao je i Kinu kao moćnu državu s kojom se treba oprezno surađivati zbog njezinih velikih sposobnosti ali istodobno gledati da se njezine ambicije za širenje usmjere prema istoku i jugu umjesto prema zapadu i sjeveru čime bi onda postala potencijalnom prijetnjom za sigurnost Europe. - Kina polaže teritorijalne pretenzije na kopno i more, gradi ogromne vojne kapacitete u fizičkom i digitalnom smislu, očito se pripremajući za sukob. To je ono što mi očekujemo, da će za dvije godine doći do sukoba visokog intenziteta na području Dalekog istoka, kazao je. Događaj u Zagrebu okupilo je 240 sudionika iz tridesetak država. Rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Ivo Lučić, prenosi HINA, naglasio je važnost povezivanje obrazovnih, civilnih, vojnih i sigurnosnih institucija.

- Sigurnosna situacija u svijetu i društveno-politički procesi u našem neposrednom okuženju upućuju nas na zaključak da je obrazovanje cijelog društva nužno za našu sigurnost. Ono je neophodno za očuvanje našeg identiteta, tradicije i vrijednosti koje baštinimo, kazao je.