Nasukali se na nenaseljen otok i preživjeli 33 dana jedući kokos

Američka Obalna straža spasila je troje nasukanih kubanskih državljana s nenaseljenog otoka na području Bahama, gdje su posljednjih 33 dana od nasukavanja preživjeli jedući kokose.

- Bilo je nevjerojatno. Ne znam kako su uspjeli. Bilo mi je nevjerojatno da smo ih pronašli u tako dobrom zdravstvenom stanju - kazao je poručnik Justin Dougherty za CNN.

Obalna straža vidjela je tijekom rutinske patrole dva muškarca i jednu ženu kako mašu s improviziranim zastavama s otoka Anguilla Cay. U ponedjeljak su im ostavili radio, hranu i vodu, a u utorak su ih spasili.

Kubanci su ispričali da se njihov brod prevrnuo prije otprilike pet tjedana, nakon čega su doplivali do otoka. Navodno nisu zadobili teže ozljede, no za svaki slučaj prevezeni su do obližnje bolnice.

