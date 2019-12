Nastavak potrage za nestalom djelatnicom HV-a: Policija i ronioci pretražuju Savu

Vatrogasci i vojska s roniocima pripremaju se pretražiti Savu u potrazi za nestalom djelatnicom Hrvatske vojske Jadrankom Skender. Podsjećamo, njezin nestanak prijavljen 4. prosinca zagrebačkoj Policijskoj upravi. U potragu za nestalom pripadnicom uključili su se uz policiju i pripadnici Vojne policije i Ravnateljstva civilne zaštite.

Ines Skender, kći nestale pripadnice Hrvatske vojske Jadranke Skender, objavila je 12. prosinca kad je zadnji put viđen automobil njezine majke i uputila javni poziv građanima da se jave ako imaju ikakvih saznanja.

Status prenosimo u cijelosti.

"Do neba vam svima hvala što dijelite vijesti i pomažete da dobijemo ikakav trag, ali i na svoj podršci i ohrabrivanju. Oprostite ako vam nisam odgovorila u inboxu, kako je veliki broj poruka došao u kratkom vremenu nešto se poremetilo pa ide sve u neželjenu postu. Sada znamo da je auto viđen na Mostu slobode (most kod Hipodroma/ Kajzerice) prije 6 sati ujutro 4.12.2019.(srijeda). Ukoliko je itko bio na nasipu tamo taj dan, šetao psa, trčao, prolazio i vidio auto ili nju u neko doba dana, ako je nekome auto smetao jer je bio nepravilno parkiran, smetao doći do koša, molim vas da nam javite kada ste uočili auto ili išta što bi nam pomoglo da barem utvrdimo kada je auto došao tamo. Dijelite što više, neovisno o gradu u kojem ste. Možda je netko baš taj dan došao u posjet na Kajzericu pa uočio nešto što može pomoći", navela je kći nestale pripadnice HV-a.