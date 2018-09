Našalio se s prijateljevim bratom: Svi su se pravili da je nevidljiv

Popularni slovački YouTuber David Dobrik i njegova ekipa brutalno su se našalili s bratom jednog od svojih prijatelja pretvarajući se da je - postao nevidljiv.

Vardana su prvo pokrili plahtom glumeći da izvode čaroliju te da su Vardana učinili nevidljivim. Naravno, i David i ostali prisutni u prostoriji glumili su kako ne mogu vidjeti Vardana, što je zbunjenog dječaka uplašilo i čak dovelo do suza.

I highly recommend that everyone turns their siblings invisible HAHAHAH pic.twitter.com/SK4jLw7cNa