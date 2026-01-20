Naši Portali
NJEMAČKA SE PRIPREMA

Gotovina se vraća na velika vrata: Zašto je važno imati 'crni štek' kod kuće

Cijene struje i računa u eurima
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
20.01.2026.
u 16:11

Savezni ured za zaštitu stanovništva i pomoć u katastrofama u Njemačkoj upozorava da u slučaju nestanka struje bankomati prestaju raditi, kartično plaćanje postaje nemoguće, a trgovine mogu poslovati samo uz gotovinu

U vrijeme kada se gotovo sve plaća karticama, mobitelima i aplikacijama, gotovina je mnogima pala na pamet tek onda kad je zatreba – a tada je već kasno. Upravo zato njemačke i austrijske vlasti posljednjih mjeseci ponovno upozoravaju građane da bi u vlastitom domu trebali imati određenu zalihu gotovine, jer u izvanrednim situacijama digitalni sustavi prvi otkazuju.

Savezni ured za zaštitu stanovništva i pomoć u katastrofama u Njemačkoj upozorava da u slučaju nestanka struje bankomati prestaju raditi, kartično plaćanje postaje nemoguće, a trgovine mogu poslovati samo uz gotovinu. Iako ne navode točan iznos koji bi svatko trebao imati kod kuće, preporuka je jasna – novca mora biti dovoljno za nekoliko dana osnovnih troškova, ponajprije hrane i najnužnijih potrepština. Austrijski civilni zaštitni sustav otišao je korak dalje i dao konkretniju smjernicu, prema kojoj bi svako kućanstvo trebalo imati oko 500 eura u gotovini, raspoređenih u manjim novčanicama.

Koliki je iznos doista potreban ovisi o broju članova kućanstva i njihovim navikama. Samcima je često dovoljna manja svota, dok obitelji s djecom trebaju više novca kako bi mogle premostiti nekoliko dana bez bankomata i kartica. Stručnjaci naglašavaju da cilj nije gomilanje gotovine, nego razumna priprema za kratkotrajne poremećaje koji se mogu dogoditi zbog nestanka struje, tehničkih kvarova ili izvanrednih okolnosti. To se već pokazalo u praksi, kada su u dijelovima Njemačke zbog problema s kartičnim sustavima supermarketi gotovo dva dana primali isključivo gotovinu, a oni koji je nisu imali ostali su bez mogućnosti kupnje, piše Fenix-magazin.

Važno pitanje je i gdje taj novac držati. Iako se mnogi još uvijek oslanjaju na klasična skrovišta poput madraca, kuhinjskih ladica ili knjiga, osiguravajuće kuće i policija upozoravaju da su takva mjesta provalnicima odavno poznata. Preporuka su sefovi, bilo klasični ili oni diskretniji, ugrađeni u zid ili čak u utičnice, kao i vatrootporne torbice za dokumente koje štite novac od požara i vode. Gotovina mora biti skrivena dovoljno neupadljivo da ne bude laka meta, ali i dovoljno dostupna da joj se u hitnim situacijama može brzo pristupiti.

Držanje gotovine u kući nije protuzakonito, no nosi svoje rizike. U slučaju provale, poplave ili požara novac se može nepovratno izgubiti, a osiguranja štetu pokrivaju samo do određenog iznosa. Sve iznad toga ostaje na teret vlasnika. Upravo zato stručnjaci savjetuju umjerenost i dobru procjenu vlastitih potreba. U konačnici, imati nekoliko stotina eura u gotovini kod kuće nije znak nepovjerenja u sustav, nego zdrava doza predostrožnosti. U vremenu kada se sve oslanja na struju i internet, mali svežanj novčanica u ladici može biti razlika između panike i sigurnosti kada se stvari neplanirano zakompliciraju.

Ključne riječi
digitalni euro Gotovina

Komentara 1

Pogledaj Sve
OP
opančar
16:40 20.01.2026.

u potpunosti pametan prijedlog.

