NASA objavila ilustrativne snimke vatrene stihije koja hara Australijom

Američka svemirska agencija NASA objavila je ilustrativne satelitske snimke katastrofalnih požara u Australiji.

Catastrophic fires are ravaging large swaths of Australia, as seen in this image taken on Jan. 1 by one of our @NASAEarth observation instruments. Fire management officials can use satellite data like this to make life-saving decisions: https://t.co/22UjnM1LRS pic.twitter.com/gf4zeGvnLn

Kako bi svijetu dočarali razmjere vatrene stihije koja guta sve pred sobom, a s kojom se australski vatrogasci bore posljednjih mjeseci, u javnost su puštene i 3D ilustracije razmjera požara koje su također napravljene na temelju podataka o lokacijama požara.

This is a 3D visualisation of the fires in #Australia. NOT A PHOTO. Think of this as prettier looking graph.



This is made from data from NASA’s FIRMS (Satellite data regarding fires) between 05/12/19 – 05/01/20. These are all the areas which have been affected by bushfires. pic.twitter.com/rHagfHd9fr