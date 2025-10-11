Napokon stiglo rješenje za zgrade bez dizala: Evo kako do sufinanciranja

U Hrvatskoj oko 17 tisuća višekatnih zgrada nema dizala, što otežava život starijim osobama, osobama s invaliditetom i roditeljima s djecom, no to bi se uskoro trebalo promijeniti jer prema Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada suvlasnici će od iduće godine moći ugraditi dizala uz sufinanciranje.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe. Javno savjetovanje traje do 31. listopada 2025. Cilj programa je poboljšati kvalitetu stanovanja i potaknuti povratak u stare gradske jezgre s ograničenom pristupačnošću.

Za prijavu na program, zgrada mora imati najmanje tri kata, a suvlasnici fizičke osobe trebaju imati više od 50% vlasničkih dijelova. Također je potrebna odluka natpolovične većine o ugradnji dizala i izrađen glavni projekt. Sredstva za radove, nadzor i materijal osiguravaju se iz sufinanciranja: država pokriva jednu trećinu troškova, jedinice lokalne samouprave mogu sudjelovati dodatno, a ostatak snose suvlasnici. Prednost imaju zgrade u lokalnim samoupravama koje sudjeluju u financiranju.

Javni poziv za sufinanciranje planira se početkom 2026., a procjenjuje se da bi se na prvi poziv moglo prijaviti oko 200 zgrada. Nakon bodovanja i potpisivanja ugovora, suvlasnici će imati dvije godine za izvedbu radova, uz mogućnost produljenja roka. Program bi se objavljivao svake dvije godine dok se ne omogući ugradnja dizala u svim tehnički izvedivim zgradama.

Paralelno, Ministarstvo provodi i Program uređenja pročelja za postojeće zgrade, s naglaskom na kulturno-povijesne cjeline. Država i jedinice lokalne samouprave financirat će po trećinu troškova, a ostatak osigurava zajednica suvlasnika. Najviši iznos subvencije po četvornom metru iznosi 300 eura za pojedinačno zaštićena kulturna dobra, odnosno 250 eura za zgrade u zoni zaštite.