Napet susret u Downing Streetu: Britanski premijer ugostio izraelskog predsjednika

Britanski premijer Keir Starmer ugostio je u srijedu izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga na sastanku koji je izazvao mnogo negodovanja, dok je šef židovske države obećao da će "izraziti čvrsto protivljenje" sve negativnijem stavu Velike Britanije o politikama Izraela. Herzog boravi u Londonu, a Starmerova je vlada posljednjih mjeseci pooštrila kritike na račun izraelskog rata u Gazi, što je izazvalo otpor izraelskih čelnika.

Dvojica su se političara rukovala pred fotografima i TV kamerama u Downing Streetu, u tmurnijoj atmosferi od uobičajene za posjete državnika, uoči sastanka u srijedu poslijepodne. "Predsjednik će izraziti snažne prigovore na namjeru britanske vlade da prizna palestinsku državu i prosvjedovati protiv ideje o sankcijama jedinoj demokraciji na Bliskom istoku", priopćio je Herzogov ured.

Starmer je krajem srpnja najavio da će njegova vlada priznati palestinsku državu sredinom rujna ne poduzme li Izrael konkretne korake prema miru u Gazi. Vlada na Otoku također je sankcionirala izraelskog ministra financija Bezalela Smotricha i ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben Gvira zbog poticanja na nasilje. Skupine za zaštitu ljudskih prava i neki zastupnici britanskog parlamenta, pa i neki iz vladajuće Laburističke stranke lijevog centra, tvrde da vlada nije trebala dopustiti Herzogov posjet.