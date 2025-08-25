Napadnuta novinarka: Zašto se branitelji ne distanciraju od te mularije?

– Ne želimo da Benkovac postane bojno polje i naša mala produkacija ne može kontrolirati situaciju – poručili su organizatori festivala Nosi se koji je u petak otvoren na tajnoj lokaciji, nakon su prosvjednici protiv kulturne manifestacije – rani veterani i navijači okupljeni pod imenom branitelji Hrvatske marširali gradom, uzvikujući pozdrave “Za dom spremni” i klicajući “Zovi samo zovi”, omeli službeno otvorenje. Novinarka Faktografa i Klimatskog portala i sudionica festivala Melita Vrsaljko prijavila je napade koje je doživjela i dokumentirala video snimkom na društvenim mrežama, a petero prosvjednika, među kojima i predsjednik benkovačkog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Nediljko Genda, dobilo je zabranu približavanja novinarki na manje od 30 metara.

Festival “Nosi se” financiran je od strane Ministarstva kulture i medija RH, Zadarske županije, Grada Benkovca, Zaklade Kultura nova, a program festivala realizira umjetnička organizacija Teatro VeRRdi iz Zadra u suradnji s udrugom Vlajter ego iz Benkovca. Nakon incidenta organizatori su pozvali građane da dođu u Benkovac podržati festival i borbu protiv nasilja, ali zbog sigurnosnih razloga program je ipak odgođen. “Smisao niti jednom festivalu ne daje puko održavanje, već programski sadržaji, a upravo su oni obesmišljeni u društvenoj klimi u kojoj se jedan kulturni događaj sveo na demonstriranje gole sile.

Teška ali i pristojna komunikacija koju smo u ovim napetim okolnostima ostvarili s pojedincima iz redova organizacije prosvjeda branitelja, ipak nam je ulijevala nadu da će možda nepoželjno odvijanje programa proći s minimalnim rizikom od eskalacije nasilja. Iz provjerenih izvora, međutim, doznajemo da se uz dragovoljce Domovinskog rata na prosvjed protiv “Nosi se” festivala u Benkovcu spremaju i različite grupe izvan konteksta udruga proizašlih iz Domovinskog rata i izvan lokalnih okvira Benkovca. Novim saznanjima sigurnosni rizik od nasilnih praksi se eksponencijalno povećava.

Također, najavljena podrška nama od strane velikog broja građana iz raznih krajeva Hrvatske koji su je bili spremni pokazati dolaskom na naš festival - iako nas ispunjava ponosom i zahvalnošću - potencijalno pretvara Benkovac u bojno polje, što je u kontradikciji s našom misijom mirotvorstva i dijaloga”, objavio je Juran Aras, umjetnički direktora festivala.

Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan Festival Nosi se Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novinarka Vrsaljko kazala je da žali zbog otkazivanja festivala, navodeći da u njezinom gradu očito ‘postoje pojedinci koji su sposobni dovesti na ulice mulariju koja, marširajući gradom s pitbul terijerima, nalikuje na kakvu SS postrojbu’. – Zašto se braniteljske udruge ne distanciraju od takvih? Prosvjed branitelja? Ne, branitelji su bili u manjini u odnosu na ove klince koji još vjerojatno žive na materin i ćaćin račun, a kojih se ova država i policija toliko boje.

Trojica od njih pet optuženih za napad na mene uopće nemaju prebivalište u Benkovcu. Ne osudivši incident i ponašanje branitelja, gradonačelnik Grada Benkovca stao je na stranu tih ljudi – kazala je Vrsaljko, referirajući se na izjave gradonačelnika Tomislava Bulića koji je nakon napada prosvjednika kazao da nasilje ne podržava, ali ‘ukoliko je istina ono što čuje o programu festivala, više ga ne želi financirati javnim novcem’.

Trn u oku ‘braniteljima Hrvatske’ redatelj su Oliver Frljić i filozof i profesor Marko Vučetić koji kritički progovaraju o katoličkoj Crkvi. – Voditelj prosvjeda Nediljko Genda me u jednoj izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ “marš”. “Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?”, zapitao se ljutito ovaj verbalni nasilnik. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi na Hrvatskom jezičnom portalu. Njegova kći ovih dana po Facebooku, šerajući moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njen TikTok video kako na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice – dodala je Vrsaljko.

Iz udruge Vlajter ego, koja stoji i iza festivala Vlajternativa koji se 14 godina održava u Benkovcu, poručili su da dosad u Benkovcu nisu doživjeli nikakav incident, već je njihova manifestacija bila ostala simbol okupljanja raznih društvenih skupina, u međusobnom miru, suradnji, poštovanju i druženju.

Odgajani da vole grad

’Kada sve ovo prođe, u gradu ostajemo mi, stanovnici Benkovca, neminovno međusobno povezani, pri čemu je svako od nas bitan akter nečije tuđe slobode. Odgajani smo da svoj grad volimo i da mu damo najbolje od sebe, Kulturni život i sadržaj Benkovca zadnjih se godina dinamizirao i obogatio jer međusobno drugačiji ljudi surađuju. Vjerujemo da to to treba biti model, ne samo kod nas, već u svim manjim sredinama. Žao nam je da je naš mali grad postao mjesto preko kojeg se prelamaju veliki društveni problemi koji bi se trebali rješavati na višim instancama. Nažalost preko Benkovca se otvorila tema koju sada trebaju rješavati vlasti i raditi na tome da se ovako nešto ne događa nigdje ni nikad!’