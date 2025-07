Napadaču u Prečkom prijeti 50 godina zatvora nakon brutalnog zločina. Roditelji: 'Djeca su bolje. Neka više, neka manje'

Zbog brutalnog napada na školu u zagrebačkom naselju Prečko, 19-godišnji mladić suočava se s ozbiljnim optužbama i maksimalnom kaznom zatvora do 50 godina. Trenutno se nalazi u istražnom zatvoru, smješten je u zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj i prima terapiju, potvrdio je njegov odvjetnik Miroslav Vlašić. Tužiteljstvo smatra da je optuženi ubrojiv. "On je u istražnom zatvoru, u zatvorskoj bolnici, u Svetošimunskoj i na lijekovima je evo to je jedino što mogu reći", izjavio Miroslav Vlašić, odvjetnik optuženog.

Vlašić je izjavio da još uvijek nije dobio službeno psihijatrijsko vještačenje te da će, kad ga pregleda, odlučiti o daljnjim koracima obrane. "Nisam još dobio psihijatrijsko vještačenje, upravo ste me uhvatili sad tu kod Županijskog suda, gdje sam zatražio uvid u spis, naravno trebam vidjeti to psihijatrijsko vještačenje, na osnovu tog psihijatrijskog vještačenja ćemo ili ću odlučiti kakav će biti odgovor na optužnicu", kazao je odvjetnik Vlašić, prenosi Dnevnik.hr.

Napad se dogodio uoči Božića, kada je osumnjičeni ušao u školu tijekom jutarnje nastave s nožem. Prema navodima iz optužnice, napad je planirao s ciljem da ubije djecu i djelatnike škole, svjestan da mu se djeca, zbog svoje dobi, ne mogu suprotstaviti. U napadu je jedno dijete izgubilo život, učiteljica i troje učenika teško su ozlijeđeni, a svemu je svjedočilo pedesetak učenika. Optužen je za teško ubojstvo djeteta, četiri pokušaja teškog ubojstva i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava. "Sretni smo napokon što je to pokrenuto jer je zadnjih par mjeseci bila neka tišina" kazao je otac jednog od učenika. "Drago nam je da se sad to pokrenulo" dodao je. "Djeca su bolje, neka više neka manje. Imali smo psihološku pomoć. Moje dijete je za sada okej i nadam se da će tako ostati." zaključio je.