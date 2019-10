Napadač s mačem uletio u srednju školu: Ubio jednu, a ranio desetak osoba

Jedna je osoba ubijena, a više je osoba ozlijeđeno u napadu koji se dogodio u strukovnoj srednjoj školi u finskom gradu Kuopio.

Napadač s mačem, koji je također ranjen, upao je tijekom jutra u jedan od razreda instituta za profesionalno usavršavanje Savo, gdje se školuju srednjoškolci i odrasli, javili su lokalni mediji. Napadač je uhićen.

One dead, nine injured in attack at vocational college in Kuopio, Eastern Finland https://t.co/MK5J4kVWnc pic.twitter.com/Om5JC1nhLQ