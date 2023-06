VIDEO Napad u Moldaviji: Strani državljanin upucao dvije osobe u zračnoj luci, pritvoren je

Strani državljanin je u petak ustrijelio i ubio dvije osobe u glavnoj međunarodnoj zračnoj luci u Moldaviji nakon što mu nije dopušten ulazak u zemlju, objavili su policija i ministarstvo unutarnjih poslova. Policija je pritvorila muškarca nakon incidenta u Međunarodnoj zračnoj luci Kišinjev, najvećoj u zemlji.

"U ovom trenutku je opasnost uklonjena. Napadač je ranjen i prima liječničku pomoć", objavila je policija na društvenoj mreži Facebook. Zračni letovi su odgođeni, no policija je rekla da će se uskoro nastaviti.

#Moldova 🇲🇩 BREAKING: an attack took place on #Chisinau airport.



A Russian citizen who was denied entry into the country is reported to have grabbed the gun of a border guard and killed two people with it. He is now under arrest. pic.twitter.com/4dyHYt866z