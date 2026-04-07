'ČINI SE DA JE LUDILO ZAHVATILO SVIJET'

Talijanski ministar upozorava: Sukob s Iranom mogao bi postati nuklearni

Rome, Chamber of Deputies Urgent briefing from the Minister of Defense on the possibility of the use of Italian military bases by the United States
Foto: Stefano Carofei / ipa-agency.net
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
07.04.2026.
u 19:22

Trump je nakon Crosettovih izjava poručio da bi "cijela civilizacija mogla nestati u jednoj noći", dok Svjetska zdravstvena organizacija već priprema scenarije za moguću nuklearnu katastrofu u slučaju daljnje eskalacije sukoba

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto upozorio je na mogućnost da sukob s Iranom preraste u nuklearnu prijetnju, istaknuvši da svijet ulazi u opasnu fazu eskalacije. "Čini se da je ludilo zahvatilo svijet", poručio je Crosetto u talijanskom parlamentu, ponovivši ranije upozorenje da bi situacija koja je već tragična mogla postati još gora. Podsjetio je i na povijesne presedane, navodeći da su ljudi jednom već odlučili da su Hirošima i Nagasaki prihvatljiv način završetka rata, piše Politico.

Naglasio je kako nuklearno oružje i dalje postoji, a države koje ga nemaju nastoje ga razviti. "Ništa nismo naučili", upozorio je, dodajući da svaka nova akcija u aktualnom sukobu traži još snažniju reakciju. Njegove izjave dolaze u trenutku sve oštrije retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Iranu, koji je zajedno s Izraelom pod vojnim pritiskom od kraja veljače. Iran je uzvratio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, što izaziva globalne ekonomske posljedice i dodatno povećava pritisak na Washington.

Trump je nakon Crosettovih izjava poručio da bi "cijela civilizacija mogla nestati u jednoj noći", dok Svjetska zdravstvena organizacija već priprema scenarije za moguću nuklearnu katastrofu u slučaju daljnje eskalacije sukoba. Iako je jedan od ciljeva rata bio spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja, analitičari upozoravaju da prisutnost nuklearnog arsenala kod velikih sila i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti.

