Talijanski ministar upozorava: Sukob s Iranom mogao bi postati nuklearni

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto upozorio je na mogućnost da sukob s Iranom preraste u nuklearnu prijetnju, istaknuvši da svijet ulazi u opasnu fazu eskalacije. "Čini se da je ludilo zahvatilo svijet", poručio je Crosetto u talijanskom parlamentu, ponovivši ranije upozorenje da bi situacija koja je već tragična mogla postati još gora. Podsjetio je i na povijesne presedane, navodeći da su ljudi jednom već odlučili da su Hirošima i Nagasaki prihvatljiv način završetka rata, piše Politico .

Naglasio je kako nuklearno oružje i dalje postoji, a države koje ga nemaju nastoje ga razviti. "Ništa nismo naučili", upozorio je, dodajući da svaka nova akcija u aktualnom sukobu traži još snažniju reakciju. Njegove izjave dolaze u trenutku sve oštrije retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Iranu, koji je zajedno s Izraelom pod vojnim pritiskom od kraja veljače. Iran je uzvratio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, što izaziva globalne ekonomske posljedice i dodatno povećava pritisak na Washington.

Trump je nakon Crosettovih izjava poručio da bi "cijela civilizacija mogla nestati u jednoj noći", dok Svjetska zdravstvena organizacija već priprema scenarije za moguću nuklearnu katastrofu u slučaju daljnje eskalacije sukoba. Iako je jedan od ciljeva rata bio spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja, analitičari upozoravaju da prisutnost nuklearnog arsenala kod velikih sila i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti.