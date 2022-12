Dron napao aerodrom u Rusiji. Moskva postavila moćan raketni sustav blizu Japana: 'Militarizacija prošla ispod radara'

Ruska vojska je priznala da je "izvela masovni zračni udar visokopreciznim oružjem" u ponedjeljak oko 13.00 sati po srednjoeuropskom vremenu na ukrajinske vojne objekte i na energetsku infrastrukturu povezanu s vojskom. Pošto je pretrpjela velike poraze u sukobu koji je prerastao u najveći u Europi od Drugog svjetskog rata, Rusija je u listopadu počela razarati ukrajinsku energetsku infrastrukturu, zbog čega su na snazi isključenja struje.

Tijek događaja:

9:25 - Pola regije koja okružuje glavni grad Ukrajine ostat će bez struje sljedećih dana nakon ruskih raketnih napada na elektroenergetska postrojenja, rekao je regionalni guverner Kijeva.

Napadi u ponedjeljak, koji su dijelove Ukrajine ponovno bacili u ledeni mrak, najnoviji su u nizu višetjednih napada koji su pogodili ključnu infrastrukturu i mnogi su ostali bez grijanja i vode.

Čini se da je Kijev, grad s oko 3 milijuna stanovnika, izbjegao ozbiljne štete. No kijevska regija, koja ne uključuje glavni grad i koja je prije rata imala oko 1,8 milijuna stanovnika, teško je pogođena.

"Sljedećih dana oko pola regije bit će bez struje", rekao je Oleksij Kuleba, guverner regije, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram kasno u ponedjeljak.

Moskva negira da napada civile, ali kaže da njihova patnja neće prestati ako Ukrajina ne popusti ruskim zahtjevima.

8:57 - U HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvog' gostovali su energetski konzultant Davor Štern i ekonomski analitičar Damir Novotny te su raspravljali o tome što znači ograničavanje cijena ruske nafte na 60 dolara po barelu kao i embargo na rusku naftu koji je jučer stupio na snagu.

8:20 - Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je razmjestilo mobilne obrambene raketne sustave na sjevernom Kurilskom otoku - dijelu strateški lociranog lanca otoka koji se proteže između Japana i ruskog poluotoka Kamčatke.

Japan polaže pravo na južne Kurilske otoke koje drži Rusija, a koje Tokio naziva Sjevernim teritorijima. Radi se o teritorijalnom sporu koji datira još od kraja Drugog svjetskog rata kada su ih sovjetske trupe zauzele i istisnule Japan.

Ruski raketni sustav Bastion, koji ima projektile s dometom do 500 km, raspoređen je na otoku Paramušir u sjevernom dijelu Kurilskog otočja, priopćilo je u ponedjeljak rusko ministarstvo obrane.

"Obalne službe Pacifičke flote držat će danonoćnu stražu kako bi kontrolirale susjedno morsko područje i zone tjesnaca", rečeno je.

Centar za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu u rujanskom je izvješću napisao da je moskovska militarizacija Kurilskih otoka, u sjeni invazije na Ukrajinu, "uglavnom prošla ispod radara".

7:10 - Napad dronom na aerodrom u ruskoj regiji Kursk zapalio je spremnik za skladištenje nafte, rekao je lokalni guverner u utorak. “Nije bilo žrtava. Požar je lokaliziran. Sve hitne službe rade na mjestu”, rekao je Roman Starovoy, guverner regije, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Guardian je uspio odmah provjeriti izvješća. Regija graniči s Ukrajinom.

Prošli tjedan, Starovoyt je rekao da su ukrajinske snage pogodile elektranu u višestrukim napadima na regiju, uzrokujući neke nestanke električne energije, rekao je lokalni guverner. Ukrajina nije preuzela odgovornost za napad.

U ponedjeljak je rusko ministarstvo obrane priopćilo da su ukrajinske bespilotne letjelice napale dvije zračne baze u Ryazanu i Saratovu u južnoj središnjoj Rusiji, ubivši tri vojnika i ranivši četiri, a dva zrakoplova oštećena. Ukrajina nije izravno preuzela odgovornost za ono što bi predstavljalo najdublje udare unutar ruskog središta otkako je Moskva napala Ukrajinu 24. veljače.

Guardian nije mogao neovisno provjeriti snimku ili izvješće o napadu.

7:00 - Rusija je tijekom noći započela napade na regiju Zaporižja, prema Oleksandru Starukhu, šefu regionalne vojne uprave Zaporižja, koji je objavio fotografije na Telegramu u ranim jutarnjim satima u utorak, 6. prosinca. Udari su oštetili kritičnu infrastrukturu i stambene zgrade, rekao je. U ovoj fazi nije bilo ozlijeđenih niti smrtno stradalih.

Ispod su fotografije koje je izvorno objavio Starukh:

