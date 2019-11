Naoružani do zuba krenuli u kuću u Čazmi po sef s novcem. Dočekalo ih je iznenađenje

Županijsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv razbojničke četvorke koja je u lipnju ove godine oko 1 sat iza ponoći pokušala opljačkati imućnu obitelj iz Čazme.

Razbojnička četvorka do detalja je isplanirala pljačku u obiteljskoj kući u Čazmi jer su dobili informacije da se u toj kući u metalnom sefu čuva velika količina novca.

Sve je poteklo od 39-godišnjaka koji je svojem 55-godišnjem prijatelju prenio informacije o tome. Informirao ga je i o “članovima obitelji koji žive u kući, rasporedu prostorija, navikama vlasnika kuće i članova te novostima o trenutnom izbivanju članova obitelji iz kuće”.

On je to prenio dvojcu starom 56 i 41 godinu koji su sve pomno isplanirali i potom se kobne večeri do kuće zaputili u automobilu s lažnim registarskim oznakama. Kad su stigli blizu, vozilo su parkirali na skrovito mjesto te se pješice zaputili prema kući.

Za razbojništvo su bili opremljeni do zuba. Nosili su alat za provaljivanje vrata, aluminijske ljestve, nož, pištolj, sprej za oči, palice, ljepljivu traku. Bili su sigurni da će vlasnika kuće prisiliti da im otkrije tajnu šifru sefa kako bi mogli uzeti toliko sanjani plijen.

“Stoj, policija! Ruke u zrak, odmah! Diži ruke!”, odjednom su se sledili od povika iz mraka.

Pripadnici bjelovarske interventne policije svladali su ih u trenu, nabili im lisice na ruke i odvezli u postaju. “Netko nas je otkucao”, sigurno im je tog časa prostrujalo glavom.

Pali su u klasičnoj sačekuši koju im je pripremila policija. Budući da su trojica već u istražnom zatvoru, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je da im se zatvor produlji zbog opasnosti od dovršetka kaznenog djela.

U zatvoru jedino nije završio 55-godišnjak kojem je prijatelj ispričao o sefu punom novca pa je ovaj to rekao prvooptuženom razbojniku (56) koji je sve isplanirao u detalje.