Nakon ubojstva majke (38) četvero djece u Austriji - uhićen i trgovac oružjem

Kao grom iz vedrog neba u srijedu popodne odjeknula je u Austriji vijest da je nakon ubojstva 38-godišnje majke četvero djece u nedjelju, na Uskrs, u Sooßu u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji i uhićenja za ubojstvo osumnjičenog njenog 47-godišnjeg bivšeg supruga - u utorak u Wiener Neustadtu (Bečko Novo Mjesto) uhićena još jedna muška osoba.

Riječ je, kako izvještavaju domaći mediji o 44-godišnjem trgovcu oružja, koji je navodno ilegalno prodao pištolj Berettu kalibra 9 mm 47-godišnjem Austrijancu kosovskog podrijetla, koj jei s ubijenom ženom zajedno imao četvero maloljetne djece.

Uhićeni trgovac oružja, također je Austrijanac kosovskog podrijetla odnosno zemljak osumnjičenog 47-godišnjaka za ubojstvo njegove 38-godišnje bivše supruge, s kojom je od 2019. godine živio odvojeno. Uhićenje dilera oružjem iz Wiener Neustadta, potvrdilo je u srijedu austrijskim medijima i nadležno donjoaustrijsko Državno tužiteljstvo.

Kako izvještava list “Österreich” 44-godišnji trgovac oružja navodno je svom zemljaku, koji je došao kupiti pištolj, ponudio tri pištolja: Berettu kalibra 9 mm, Zastavu i jednu belgijsku marku pištolja. Otac četvero djece na kraju se je odlučio za Berettu, koju je platio 900 eura. Tako je barem rekao istražiteljima, ispričavši kako je došao do pištolja, kojim je kasnije pucao tri puta u svoju suprugu.

Kako je pokazao danas objavljen nalaz obdukcije tijela ubijene 38-godišnjakinje, za čije je ubojstvo osumnjičen njen bivši 47-godišnji suprug, osumnjičenik je prvo u ženu pucao tri puta iz pištolja kalibra 9 mm: jednom u glavu, pa u vrat, te na kraju u prsni koš.

Međutim kako je pokazala obdukcija i potvrdio Erich Habitzl, glasnogovornik Državnog tužiteljstva u Wiener Neustadtu u pokrajini Donjoj Austriji, tri hica iz pištolja, kojeg je 47-godišnjak posjedovao ilegalno, nisu bili smrtonosni. Smrtonosno je bilo oko 40-tak uboda odvijačem, kojim je izbo na smrt svoju ženu. “Žena je imala tri prostrelne rane i bezbroj ubodnih rana”, rekao je listu “Österreich” glasnogovornik Habitzl.

Trgovac oružjem, koji je svom zemljaku prodao pištolj, iako je navodno znao da ga želi upotrijebiti za ubojstvo žene, jer mu je to 47-godišnjak navodno pri kupnji ispričao - sada će morati odgovarati za saučesništvo u ubojstvu ili pokušaju ubojstva, s obzirom da pucanje iz pištolja, kao što je pokazala obdukcija, nije bio uzrok smrti majke četvero djece, piše “Österreich”.

List ističe kako je uhićeni trgovac oružja iz Wiener Neustadta “već poznat policiji”. Tek je godinu i pol dana na slobodi. Prije toga je 16 godina bio u zatvoru u austrijskom Steinu, jer je 2007. godine, pucajući iz pištolja, teško ranio sigurnjaka u disko klubu “Club 2” u Badenu nedaleko Beča. Bio je optužen i osuđen za pokušaj ubojstva.

Za oba osumnjičenika, kako navode austrijski mediji vrijedi načelo nevinosti, dok im se ne dokaže krivnja. Nedjeljni zločin u Sooßu počinjen je oko 18,30 sati. Žrtva je pronađena u vrtu kuće, prekrivena pokošenom travom. Djeca u to vrijeme nisu bila kod kuće.

Kako navodi “Österreich”, majka je na Uskrs ujutro bila sa svojom djecom u crkvi, a poslijepodne su izašla na igranje s prijateljima. Tu je priliku, dok je bila sama u kući, navodno iskoristio za krvavi obračun s njom, njen bivši suprug.

Kad se je pojavilo jedno od ukupno četvero djece, navodno 13-godišnjak, otac mu je lagao da je u kući bio neki stranac, i kako je ubio majku. Navedenu verziju događaja 47-godišnjak je prvotno ispričao i policiji. Poslije je rekao da je mrtvo tijelo odnio iz kuće u vrt da djeca ne bi pri povratku kući, vidjela mrtvu majku.

Prema policijskom izvješću, muškarac se je tijekom ispitivanja zapleo u niz kontradiktornosti i na kraju je navodno ipak priznao da je on ubio 38-godišnjakinju. Uz obrazloženje da “ju je mrzio”. Oružje kojim je počinjen zločin, pištolj kalibra 9 mm, nađen je pri pretresu kuće i zaplijenjen, a odvijač kojim su ženi zadane ubodne i prema nalazu obdukcije smrtonosne rane, naknadno je pronađen.

Osumnjičeni za ubojstvo supruge sada se nalazi u pritvoru u Bečkom Novom Mjestu (Wiener Neustadt) u Donjoj Austriji, gdje je u utorak dopremljen i prodavač oružja. Prema izvješćima istražitelja, 48-godišnjak je pri ispitivanju o smrti 38-godišnje žene djelovao “bez emocija”. Točan motiv zločina još se točno ne zna.

U ponedjeljak je osumnjičenik istražiteljima navodno priznao zločin “iz mržnje”. U utorak je, kako u srijedu piše austrijski dnevni list “Kronen Zeitung” istražiteljima ponudio šokantno objašnjenje: “Morao sam svoju djecu spasiti od propasti”. Tvrdio je je kako je njegova supruga bila opsjednuta “crnom magijom” i da je to imalo utjecaja i na njihovu djecu. U izvješću je također spomenuta i navodno njena “posebna veza s Bogom i anđelima”, navode ne samo mediji, nego je to za austrijsku televiziju ORF ispričao i odvjetnik osumnjičenog za ubojstvo Manfred Arbacher.

Navodno se je, od 2019. godine, rastavljeni par, koji ima četvero maloljetne djece često svađao. Žena, koja je radila u jednom supermarketu ostala je u kući s djecom, a 47-godišnji otac je, prema medijskim izvješćima, morao iseliti iz kuće i dobio zabranu približavanja ženi, djeci i kući. Navodno, godinu dana od odvajanja od obitelji, nije vidio svoju djecu.

Istraga se nastavlja. Općina Sooß brzo je reagirala na zvjersko ubojstvo 38-godišnje žene iz njihovog mjesta i četvero maloljetne djece koji su odjednom ostala bez oba roditelja. Općina je otvorila račun za dobrovoljne priloge pomoći djeci i onima koji će ih zbrinuti. Gradonačelnik Hermann Rauch moli za pomoć i solidarnost svojih građana u ovom za djecu i obitelj teškom trenutku.