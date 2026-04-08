ENERGETSKA NAPETOST

Šušnjar reagirao na Orbanov dogovor s SAD-om: 'Bilo bi fantastično biti muha na zidu kada se ovaj dogovor predložio'

Slavica Cvitanić/Hina
08.04.2026.
u 22:37

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je u srijedu informaciju Bloomberga da je Mađarska dogovorila kupnju dogovoru američke nafte tijekom susreta premijera Viktora Orbana i američkog potpredsjednika J.D. Vancea, koja će stizati putem Jadranskog naftovoda, poručivši da "bi bilo fantastično biti muha na zidu kada se ovaj dogovor predložio".

Dobar dogovor, ocijenio je Šušnjar na društvenoj mreži X, dodavši da ga treba pozdraviti. "Ipak, bilo bi fantastično biti muha na zidu kada se ovaj dogovor predložio. Samo slušati mađarske dužnosnike ozbiljnog lica, kako objašnjavaju svom američkom kolegi da se to može lako ostvariti putem Jadranskog naftovoda (Janaf), jer ima dokazani kapacitet. I mi smo to isticali tijekom našeg nedavnog posjeta i sastanaka u Washingtonu", poručio je Šušnjar.

Dodao je da su posljednji tjedni to su prilično jasno pokazali, jer je Janaf bez drame opskrbljivao i mađarsko i slovačko tržište. "Na kraju, Washington dobiva dogovor, netko dobiva priliku za fotografiranje, a Hrvatska dobiva svoju već poznatu sporednu ulogu – čineći da 'strateški suverenitet' svih ostalih zapravo funkcionira.

Smiješno je kako 'sekundarna' ruta postaje bitna u trenutku kada ulozi postanu veći", komentirao je Šušnjar te dodao: "P.S. Kao što bi ministar savjetovao: 'U politici morate naučiti govoriti stvari s taktom i finoćom, kretenu! I kada uopće ne reći ništa'. Bilo bi lakše posljednjih mjeseci da je netko poslušao taj savjet".

Podsjetimo, na Janafov Terminal Omišalj od kraja veljače iskrcava se sirova nafta za potrebe partnera MOL Grupe, isključivo neruskog podrijetla, zbog toga što su naftovodom Družba, koji ide preko teritorija Ukrajine, prekinute isporuke ruske nafte od 27. siječnja. MOL i Slovnaft, međutim, početkom ožujka podnijeli su formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije u kojoj tvrde da Janaf zloupotrebljava svoj monopolistički položaj.

U svom pismu upućenom Europskoj komisiji, MOL i Slovnaft tvrde i da Janaf od 2022. godine naplaćuje tri do četiri puta veću cijenu od poštene tržišne cijene za transport. Šušnjar je tada poručio da su pravni, financijski, politički i moralni argumenti jasno na hrvatskoj strani te da će sva tijela EU i drugih partnera sasvim sigurno prepoznati.

Komentara 3

Pogledaj Sve
LP
ljerka.p2911
23:09 08.04.2026.

Šušnjar moj favorit ministar. Lik je zakon 😉

CH
chemica
23:48 08.04.2026.

Spržili Slovake i Mađare ko komarca let lampom. Što su im trebale te naivne i lako provjerljive laži...Ono, kad si ispod razine DP-ovog ministra...Ubij se.

KO
koza2
23:40 08.04.2026.

Jadni roditelji...I taj lik iz basne je ministar....

