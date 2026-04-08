Majka (38) četvero djece u Austriji zvjerski je ubijena: Prvo je pucao u nju tri puta...

Austrijanci još uvijek ne mogu doći k sebi nakon vijesti o ubojstvu 38-godišnje majke četvero djece u nedjelju, na Uskrs, u Sooßu u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, o kojem svaki dan stižu sve jezovitije pojedinosti. Posljednja od tih pojedinosti strave i užasa je nalaz obdukcije tijela ubijene 38-godišnjakinje, za čije je ubojstvo osumnjičen 47-godišnji Austrijanac, kosovskog podrijetla, inače bivši suprug ubijene i otac njihovih četvero djece, objavljen u srijedu u austrijskim medijima.

Mediji navode kako je obdukcija pokazala na koji je zvjerski način ubijena 38-godišnjakinja. Prvo je osumnjičenik pucao u ženu tri puta iz pištolja kalibra 9 milimetara: jednom u glavu, pa u vrat, te na kraju u prsni koš. Međutim kako je pokazala obdukcija i potvrdio Erich Habitzl, glasnogovornik Državnog tužiteljstva u Wiener Neustadtu u pokrajini Donjoj Austriji, tri hica iz pištolja, kojeg je 47-godišnjak posjedovao ilegalno, nisu bili smrtonosni. Naime, nakon pucnjave je osumnjičeni suprug navodno napao točnije rečeno izbo svoju ženu i odvijačem.

“Žena je imala tri prostrelne rane i bezbroj ubodnih rana”, rekao je listu “Österreich” glasnogovornik Habitzl, Zločin je počinjen u nedjelju oko 18,30 sati. Žrtva je pronađena u vrtu kuće, prekrivena pokošenom travom. Djeca u to vrijeme nisu bila kod kuće. Kad se je pojavilo jedno od ukupno četvero djece, navodno 13-godišnjak, otac mu je lagao da je u kući bio neki stranac, i kako je ubio majku. Navedenu verziju događaja 47-godišnjak je prvotno ispričao i policiji. Poslije je rekao da je mrtvo tijelo odnio iz kuće u vrt da djeca ne bi odmah pri povratku kući, vidjela mrtvu majku. Tijekom policijskog ispitivanja, muškarac se je zapleo u niz kontradiktornosti i na kraju je navodno priznao da je on ubio 38-godišnjakinju, jer “ju je mrzio”.

Prema policijskom izvješću, oružje kojim je počinjen zločin, pištolj kalibra 9 mm, nađen je pri pretresu kuće i zaplijenjen. Odvijač kojim su ženi zadane ubodne i prema nalazu obdukcije smrtonosne rane, naknadno je pronađen. Osumnjičeni za ubojstvo supruge sada se nalazi u pritvoru u Bečkom Novom Mjestu (Wiener Neustadt) u Donjoj Austriji. Prema izvješćima istražitelja, pri ispitivanju je djelovao “bez emocija”. Točan motiv zločina još je nepoznat. U ponedjeljak je osumnjičenik istražiteljima navodno priznao zločin “iz mržnje”. U utorak je, kako u srijedu piše austrijski dnevni list “Kronen Zeitung” istražiteljima ponudio šokantno objašnjenje: “Morao sam svoju djecu spasiti od propasti”. Tvrdio je je kako je njegova supruga bila opsjednuta “crnom magijom” i da je to imalo utjecaja i na njihovu djecu.

U izvješću je također spomenuta i navodno njena “posebna veza s Bogom i anđelima”, navode mediji. Uz opasku, kako za osumnjičenog 47-godišnjaka vrijedi pravilo nevinosti, dok mu se ne dokaže suprotno. Navodno se je, od 2019. godine, rastavljeni par, koji ima četvero maloljetne djece često svađao. Žena, koja je radila u jednom supermarketu ostala je u kući s djecom, a 47-godišnji otac je, prema medijskim izvješćima, morao iseliti iz kuće i dobio zabranu približavanja ženi, djeci i kući. Navodno, godinu dana od odvajanja od obitelji, nije vidio svoju djecu. Istraga se nastavlja.