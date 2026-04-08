Procurili razgovori: Mađarski ministar izravno kontaktirao Moskvu tijekom ključnog summita

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó nazvao je 2023. godine svojeg ruskog kolegu Sergey Lavrov kako bi ga izvijestio o raspravi među čelnicima Europske unije o mogućem otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom na ključnom summitu u Bruxellesu, proizlazi iz jednog od transkripata procurjelih snimki koje je objavilo više mađarskih istraživačkih medija.

Transkript, nastao na temelju razgovora snimljenog tijekom summita EU-a 14. prosinca 2023., otkriva da je Szijjártó napustio sastanak kako bi nazvao Lavrova i izvijestio ga o tijeku pregovora. U njemu se također navodi kako je Lavrov, prema zapisima, izjavio: „Ponekad je dobronamjerno izravno ucjenjivanje najbolja opcija.”

Transkripti i audiozapisi, do kojih su došli mediji VSquare, Frontstory, Delfi Estonia, The Insider i Istraživački centar Ján Kuciak, objavljeni su svega nekoliko dana uoči ključnih parlamentarnih izbora u Mađarskoj, zakazanih za nedjelju. Šesnaestogodišnja vladavina premijera Viktor Orbán suočava se s dosad najozbiljnijim izazovom, koji dolazi od oporbenog čelnika Péter Magyar, čija stranka Tisza trenutačno vodi u anketama, piše Euronews.

Ova izborna utrka dodatno je u središte političke kampanje stavila bliske odnose Mađarske s Rusijom, produbljujući napetosti unutar Europske unije. Američki list The Washington Post ranije je izvijestio kako je Szijjártó tijekom stanki na sastancima Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu kontaktirao ruske dužnosnike. Ministar je kasnije ustvrdio da je riječ o uobičajenoj diplomatskoj praksi koja se odvija prije i nakon sjednica Vijeća.

Nakon telefonskog razgovora između Szijjártóa i Lavrova 2023. godine, Orbán je odustao od veta i otišao na stanku za kavu, čime je ostalim čelnicima 26 država članica omogućio postizanje dogovora o otvaranju pregovora o članstvu s Ukrajinom. Szijjártó je pritom ostao u dvorani, prateći tijek pregovora i nakon premijerova odlaska.

Nova curenja uključuju i još jedan transkript, datiran 2. srpnja 2024., tijekom mađarskog rotirajućeg predsjedanja Vijećem EU-a, u kojem se bilježi kako Szijjártó ponovno zove Lavrova kako bi dogovorio susret Orbána i ruskog predsjednika Vladimir Putin u Moskvi.

U to je vrijeme Orbán bio na samoproglašenoj mirovnoj misiji, nakon što se već sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimir Zelenski. U Bruxellesu je zbog toga bio izložen snažnim kritikama jer je predsjedanje EU-om koristio za vođenje unilateralne vanjske politike.

Tijekom razgovora Szijjártó je, prema transkriptu, naglasio i diplomatsku težinu Orbánova posjeta: „Ne možemo to dvoje razdvajati, ali mislim da dodatnu važnost daje činjenica da je on predsjedavajući Europske unije.” Snimke otkrivaju i dio u kojem Szijjártó nudi podijeliti dokument Europske unije vezan uz pregovore o pristupanju Ukrajine.

Nakon što je Lavrov zatražio točan tekst kompromisa o jezičnim pravima nacionalnih manjina u Ukrajini, koji je Szijjártó potvrdio kao ključan, mađarski ministar ponudio je da ga izravno dostavi. „Poslat ću vam ga. Nije problem”, rekao je Szijjártó Lavrovu. „Odmah ću to učiniti. Poslat ću ga našem veleposlanstvu u Moskvi, a moj veleposlanik će ga proslijediti vašem šefu kabineta, nakon čega će vam biti na raspolaganju.”

Szijjártó je na ove navode reagirao putem društvenih mreža, ocijenivši objavu snimki „neuobičajeno grubom i otvorenom intervencijom tajnih službi”. Dodao je kako ti razgovori pokazuju da se Mađarska zalaže za mir, štiti Mađare u Ukrajini, bori za povoljne cijene ruskog nafte i plina te pojedine poteze iz Bruxellesa smatra „vrlo opasnima i potpunom tragedijom”.

Oporbeni čelnik Péter Magyar ranije je Szijjártóvo navodno ponašanje okarakterizirao kao izdaju. „Ovo je otvorena izdaja mađarskih i europskih interesa”, izjavio je Magyar u ožujku. Europska komisija također je u ožujku izrazila zabrinutost te pozvala Mađarsku da razjasni optužbe, koje je ocijenila duboko zabrinjavajućima.