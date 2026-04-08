Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA FAZA SUKOBA

Netanyahu otkrio pravu namjeru: Prekid vatre s Iranom samo je privremeni potez!

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
08.04.2026.
u 21:25

"Sinoć je na snagu stupio privremeni dvotjedni prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana, u potpunoj koordinaciji s Izraelom", rekao je Netanyahu u televizijskom govoru.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u srijedu da prekid vatre dogovoren između Washingtona i Teherana ne označava "kraj kampanje protiv Irana" te da je Izrael "spreman nastaviti borbu u svakom trenutku".

"I dalje imamo ciljeve koje moramo ostvariti i do njih ćemo doći ili sporazumom ili nastavkom borbi", rekao je Netanyahu u televizijskom obraćanju javnosti, prenio je AFP. Prekid vatre "nije kraj kampanje (već) korak na putu koji će nas dovesti do ostvarenja svih naših ciljeva", dodao je.

Prekid vatre s Iranom, koji je objavio američki predsjednik Donald Trump, dogovoren je "u potpunoj koordinaciji" između Washingtona i Izraela, rekao je Netanyahu, uvjeravajući da ga njegov američki saveznik nije iznenadio.

"Sinoć je na snagu stupio privremeni dvotjedni prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana, u potpunoj koordinaciji s Izraelom", rekao je Netanyahu u televizijskom govoru. "Ne, nisu nas iznenadili u posljednji trenutak", dodao je. Izraelski premijer izrazio je potporu Trumpovu pristupu prema Iranu u telefonskom razgovoru u utorak navečer, rekla je tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt u srijedu novinarima, prenio je Reuters.
Ključne riječi
Izrael prekid vatre Iran netanyahu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!