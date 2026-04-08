ESKALACIJA SUKOBA

Izrael tvrdi da 'ništa nije gotovo' nakon primirja Washingtona i Teherana

Inaugural meeting of the Board of Peace, in Washington
Benjamin Mihoci/Hina
08.04.2026.
u 20:00

Izraelski vojni izvori tvrde da je milicija u mjesec dana lansirala oko 6000 raketa, minobacačkih granata i bespilotnih letjelica na izraelske mete

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar je u srijedu rekao da ništa nije "gotovo" nakon sporazuma o prekidu vatre između Washingtona i Teherana, dodajući da su njihovi stavovi jako udaljeni. "Ništa još nije gotovo", kazao je Saar za izraelsku državnu televiziju Kan 11. "Ne vidim kako je moguće približiti pozicije Sjedinjenih Američkih Država i Irana", dodao je. Izrael je u srijedu bombardirao Libanon snažnije nego ikada od početka rata, pri čemu su, po najnovijim podacima, poginule 254 osobe, objavile su libanonske vlasti.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je ranije u priopćenju reklo da libanonska vlada besramno "napada Izrael jer čini upravo ono što su sami trebali napraviti: djelovati protiv Hezbolaha". Libanonska milicija Hezbolah, saveznik Irana, trebala je biti razoružana prema sporazumu o prekidu vatre iz 2024., no to zasad nije ostvareno. Usred američko-izraelskog rata protiv Irana, ponovo je eskalirao sukob između Hezbolaha i Izraela.

Izraelski vojni izvori tvrde da je milicija u mjesec dana lansirala oko 6000 raketa, minobacačkih granata i bespilotnih letjelica na izraelske mete. "Nakon tisuća napada na Izrael s njihovog teritorija, oni ne nude ispriku. Umjesto toga, postavljaju zahtjeve", nastavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. "Nisu razoružali Hezbolah. Nisu učinili to niti ga sprečavaju da gađa Izrael". "Vrijeme je da se poduzmu koraci protiv Hezbolaha. Djelima, a ne riječima. Ako netko nije sposoban to učiniti, onda barem ne bi trebao smetati", kaže se u priopćenju.
Ključne riječi
Libanon Iran Hezbollah Izrael

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Ne propustite

