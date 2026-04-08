Gotovo milijardu dolara uloženo je netom prije Trumpove objave

Otprilike 950 milijuna dolara su ulagači uložili na pad cijena nafte samo nekoliko sati prije nego što su SAD i Iran objavili prekid vatre, piše Reuters. Bila je to najnovija u nizu velikih oklada na smjer kretanja nafte, a stigla je tik uoči objave američkog predsjednika Donalda Trumpa. Reuters doznaje kako su ti ulagači prodali ukupno 8600 lotova terminskih ugovora za Brent i američku sirovu naftu u 20:45 po našem vremenu. Ni tri sata kasnije, Trump je promijenio retoriku i svoju poruku o uništenju civilizacije zamijenio je onom o "ostvarenju svojih vojnih ciljeva". Također je otkrio da je s Iranom sklopio dvotjedno primirje.

Poslije te objave, cijena sirove nafte je na početku službenog trgovanja pala za oko 15 posto, odnosno ispod 100 dolara po barelu. Iako velike oklade na rast ili pad cijena nafte nisu neuobičajene, transakcije kao što je ova sinoć se vrlo rijetko provode. Naime, trgovci ove instrumente koriste kao hedging, postupak kojim se nastoji ukloniti ili smanjiti rizik gubitka zbog fluktuacija cijene na tržištu.

Obično trgovci koriste raspršene naloge na nekoliko burzi i angažiraju brokere koji koriste algoritamsko trgovanje tijekom više sati. Na taj način izvršavaju naloge bez značajnijeg utjecaja na tržišnu cijenu. Veliki nalozi također se rijetko izvršavaju nakon službenog vremena koje traje od ponedjeljka do petka do 19:30 po našem vremenu. Slična se situacija dogodila 23. ožujka, kada su ulagači prodali 500 milijuna dolara vrijedne futures ugovore na naftu, samo 15 minuta prije Trumpove objave da će odgoditi napade na iransku energetsku infrastrukturu. Ova vijest je šokirala tržišta i izazvala je pad cijena sirove nafte od 15%.