Austrijska Vlada osnovala novo Koordinacijsko tijelo

Zbog posljedica rata u Iranu, koje osjećaju i Austrijanci, posebice kod punjenja spremnika svojih automobila na benzinskim postajama, austrijska je Vlada u srijedu, na svom redovnom zasjedanju u Beču, osnovala novo Koordinacijsko tijelo. Ovo će tijelo, kako je na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču, nakon sastanka Vlade istaknuo konzervativni savezni kancelar (ÖVP) Christian Stocker, svakodnevno procjenjivati situaciju, izvještavati Vladu i predlagati opcije za postupanje. Zasjedati će, najmanje jednom tjedno.

“Dvotjedno primirje dogovoreno između SAD-a i Irana, uz posredovanje Pakistana, važan je korak prema deeskalaciji u napetoj situaciji”, rekao je Stocker dodavši: “Unatoč tome, istovremeno je potrebno poduzeti mjere opreza”. Austrijski kancelar je naglasio da je središnje Koordinacijsko tijelo osnovano na temelju austrijskog Saveznog Zakona o sigurnosti u kriznim situacijama, kako bi se “pripremilo za buduće scenarije”. Pritom, prema Strockerovim riječima, posebno treba obratiti pozornost na sigurnost opskrbe energentima. Članovi Koordinacijskog tijela biti će predstavnici austrijskih Ministarstava, devet austrijskih pokrajina, gradova i općina.

Na čelu će, u zamjenu za austrijskog kancelara biti general major Peter Vorhofer, Vladin savjetnik za nacionalnu sigurnost i pripravnost za krize, koji je danas također bio na konferenciji za medije, zajedno sa Stockerom. Kako je je na Pressici rekao Vorhofer, vezano uz aktualno stanje u Iranu i dogovoreno dvotjedno primirje Irana s SAD-om, “situacija i dalje ostaje nejasna i ne može se isključiti ni eskalacija niti rješenje sukoba”.

Stoga će Koordinacijsko tijelo stalno procjenjivati aktualnu situaciju. Osim toga, prema Vorhoferovim riječima osnovati će se i četiri Odbora koja će stručno pomagati Koordinacijskom tijelu u njegovom radu: za vanjsku politiku, gospodarski razvoj, znanstveni odbor i sigurnost opskrbe. Posebnu pozornost, kako je istaknuto, Austrija želi posvetiti, između ostalog, Hormuškom tjesnacu, fluktuacijama cijena energenata i utjecaju na lance opskrbe kritičnom robom.