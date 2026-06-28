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Lucas Trejo

Nogometaš kojem je poginula cijela obitelj u potresu je Hrvat

Lucas Trejo
Foto: Instagram/Lucas Trejo
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
28.06.2026.
u 22:37

U opisu profila na Instagramu nogometaš se ponosno predstavlja kao "Argentinac i Hrvat", uz zastave zemalja u kojima je igrao i poruku da mu je "Isus Krist kralj"

Svijet sporta i dalje je u šoku nakon razornih potresa koji su 24. lipnja pogodili Venezuelu. U središtu tužne priče našao se argentinski nogometaš Lucas Trejo, branič prvoligaša Club Sport Marítimo de La Guaira, koji je u urušavanju zgrade u naselju Playa Grande izgubio suprugu Yaninu Maranelle te dvoje maloljetne djece, Aarona i Ainhou.

Nogometaš Trejo (38) prolazio je pravu agoniju. Nakon što su potresi magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici razorili regiju La Guaira, izgubio je kontakt s obitelji. Sljedeća 74 sata aktivno je sudjelovao u spasilačkim akcijama, pretražujući ruševine u nadi da će pronaći svoje najmilije. Nažalost, potraga je završila tragičnim pronalaskom njihovih tijela.

Nakon potresnih vijesti broj pratitelja na Trejovu Instagram profilu munjevito se popeo na gotovo 100 tisuća, a hrvatsku javnost posebno je zainteresirao jedan detalj iz njegove biografije koji je ondje istaknuo. Naime, u opisu profila nogometaš se ponosno predstavlja kao "Argentinac i Hrvat", uz zastave zemalja u kojima je igrao i poruku da mu je "Isus Krist kralj". Iako zasad nema službene potvrde o njegovim hrvatskim korijenima, Trejo se time otvoreno ponosi na društvenim mrežama. Također, s obzirom na to da je Argentina dom brojnim iseljenicima iz Hrvatske i njihovim potomcima, takva mogućnost nije isključena.

Lucas Trejo
Foto: Instagram/Lucas Trejo

Trejo je rođen 29. prosinca 1987. u Córdobi. Karijeru je gradio na tri kontinenta: počeo je u Španjolskoj (L’Escala FC), zatim je igrao u grčkoj prvoj ligi za Atromitos, a nastupao je i za Ethnikos Asteras i Aigaleo. Po povratku u Argentinu nosio je dresove Sportivo Belgrana, Racinga de Córdoba i Instituta.

Pravu afirmaciju doživio je u Venezueli, gdje je 2016. stigao u Monagas Sport Club. Tamo je postao kapetan, vođa obrane i ključna figura momčadi koja je 2017. osvojila povijesni naslov prvaka u Torneo Aperturi, svladavši u finalu Caracas. Sudjelovao je i u nastupu kluba u Copa Libertadoresu 2018. Zbog čvrstine, vođenja tima i dominacije u zračnim duelima zaradio je nadimak "El General". Posljednjih je sezona branio boje Marítima iz La Guaire, kluba u čijoj je blizini živio s obitelji prije nego što ju je potres trajno oduzeo.

Inače, u Venezueli su nakon snažnih potresa koji su pogodili zemlju prošlog tjedna u tijeku opsežne spasilačke i humanitarne operacije, dok broj žrtava i dalje raste. Prema posljednjim podacima, poginulo je najmanje 1.450 ljudi, ozlijeđeno oko 3.150, a više od 12.700 ljudi ostalo je bez doma. Uništeno je ili oštećeno oko 774 zgrada, uključujući bolnice. Spasilačke ekipe iz cijelog svijeta, zajedno s lokalnim volonterima, i dalje pretražuju ruševine u “kritičnim satima” nakon katastrofe, iako su šanse za pronalazak preživjelih sve manje

Venezuela nakon potresa izgleda 'kao ratna zona': Urušile se bolnice, najmanje 920 mrtvih, liječnicima nedostaje potrepština
Lucas Trejo
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Ključne riječi
potres Venezuela Lucas Trejo

Komentara 5

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Avatar horuk
horuk
23:45 28.06.2026.

Strašno. A tako slatka djeca. 😟

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
00:11 29.06.2026.

Sumnjam da i dalje vjeruje u Boga.

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